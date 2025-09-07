«Το Όρος Σινά μετατρέπεται σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο»

Οι αλλαγές που σχεδιάζει η αιγυπτιακή κυβέρνηση στο Όρος Σινά προκαλούν έντονες ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά το ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης. Το βρετανικό δίκτυο BBC επισημαίνει ότι τα σχέδια για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος απειλούν να καταστρέψουν το παρθένο βραχώδες τοπίο της περιοχής.

Το Όρος Σινά αποτελεί έναν από τους πιο ιερούς τόπους για Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, καθώς θεωρείται το σημείο όπου ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές και όπου, σύμφωνα με Βίβλο και Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη μέσω της φλεγόμενης βάτου. Το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα και ανήκει στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, βρίσκεται εκεί και φαίνεται ότι οι μοναχοί θα παραμείνουν, παρά τις πιέσεις και τις ανησυχίες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr