Έλληνας ο σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ο θάνατος του 57χρονου Μέρκιουρι Ψιλλάκη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από επίθεση καρχαρία στην παραλία Dee Why του Σίδνεϊ.

Ο γνωστός σέρφερ, έμπειρος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινότητα, έχασε τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου. Ο Ψιλλάκης βρισκόταν μόλις για μισή ώρα στο νερό, όταν δέχθηκε την επίθεση. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπέστη σοβαρά τραύματα, με απώλεια άκρων, ενώ η σορός του ανασύρθηκε από άλλους σέρφερ. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στην ακτή.

O Μέρκιουρι Ψιλλάκης άφησε πίσω του τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη / Φωτογραφία Facebook

Η εικόνα προκάλεσε σοκ σε όσους βρίσκονταν εκεί. Μάρτυρες μιλούν για συγγενείς που κατέρρευσαν στην άμμο, μην μπορώντας να πιστέψουν την τραγωδία.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας Dee Why και άλλων ακτών της περιοχής για τουλάχιστον 24 ώρες. Δύο κομμάτια από τη σανίδα του θύματος έχουν σταλεί για ανάλυση, ενώ ελικόπτερα και θαλάσσια σκάφη «χτενίζουν» την περιοχή σε αναζήτηση του καρχαρία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ταυτοποιηθεί το είδος του.

Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 2022, στη Little Bay. Παρά τα δίχτυα καρχαριών που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα στο Dee Why, η γειτονική παραλία Long Reef παραμένει χωρίς προστασία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.