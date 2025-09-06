Έλληνας ο σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

Θύμα ο 57χρονος Μέρκιουρι Ψιλλάκης, πατέρας ενός παιδιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 20:26 Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
06.09.25 , 20:24 Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2 τοις εκατό στους φορολογικούς συντελεστές
06.09.25 , 19:58 Σε κλοιό διαδηλωτών η ΔΕΘ
06.09.25 , 19:48 ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
06.09.25 , 18:44 Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
06.09.25 , 18:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
06.09.25 , 17:44 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
06.09.25 , 17:30 Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες
06.09.25 , 17:12 Τραμπ: Aπειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου στη Google
06.09.25 , 17:05 Μάρα Ζαχαρέα: Η σύσκεψη λίγο πριν την επιστροφή της στο Δελτίο
06.09.25 , 17:02 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα
06.09.25 , 16:50 Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν
06.09.25 , 16:24 Το πλήρωμα του Route 360 ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι!
06.09.25 , 16:05 Route 360: Ο Γιάννης καταφέρνει να πιάσει έναν μεγάλο τόνο!
06.09.25 , 15:51 Οι γονείς του Γιάννη αποχαιρετούν το Route 360!
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Daily Mail / Φωτογραφία Facebook
Έλληνας Σέρφερ Κατασπαράχθηκε Από Καρχαρία Στην Αυστραλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ο θάνατος του 57χρονου Μέρκιουρι Ψιλλάκη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από επίθεση καρχαρία στην παραλία Dee Why του Σίδνεϊ.

Ο γνωστός σέρφερ, έμπειρος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινότητα, έχασε τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου. Ο Ψιλλάκης βρισκόταν μόλις για μισή ώρα στο νερό, όταν δέχθηκε την επίθεση. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπέστη σοβαρά τραύματα, με απώλεια άκρων, ενώ η σορός του ανασύρθηκε από άλλους σέρφερ. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στην ακτή.

Έλληνας σέρφερ κατασπαράχθηκε από καρχαρία στην Αυστραλία

O Μέρκιουρι Ψιλλάκης άφησε πίσω του τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη / Φωτογραφία Facebook

Η εικόνα προκάλεσε σοκ σε όσους βρίσκονταν εκεί. Μάρτυρες μιλούν για συγγενείς που κατέρρευσαν στην άμμο, μην μπορώντας να πιστέψουν την τραγωδία. 

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της παραλίας Dee Why και άλλων ακτών της περιοχής για τουλάχιστον 24 ώρες. Δύο κομμάτια από τη σανίδα του θύματος έχουν σταλεί για ανάλυση, ενώ ελικόπτερα και θαλάσσια σκάφη «χτενίζουν» την περιοχή σε αναζήτηση του καρχαρία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ταυτοποιηθεί το είδος του.

Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 2022, στη Little Bay. Παρά τα δίχτυα καρχαριών που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα στο Dee Why, η γειτονική παραλία Long Reef παραμένει χωρίς προστασία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΡΧΑΡΙΑ
 |
ΣΕΡΦΕΡ
 |
'ΕΛΛΗΝΑΣ
 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
ΣΙΔΝΕΪ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top