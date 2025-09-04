Λισαβόνα: «Το τελεφερίκ Γκλόρια έπεσε σε κτίριο. Διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Τραγωδία στην Πορτογαλία με 15 νεκρούς σε ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
04.09.25 , 09:55 Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Πότε φορολογούνται οι μεταφορές μετρητών
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η Πέμπτη για την Πορτογαλία, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λισαβόνα, όταν το ιστορικό τελεφερίκ «Γκλόρια» εκτροχιάστηκε. 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ τραυματίστηκαν 18. 

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ Γκλόρια - 15 νεκροί

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 1

Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 3 ετών, έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

 

 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ έδειχνε εκτός ελέγχου, καθώς κατέβαινε έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας με μεγάλη ταχύτητα το απόγευμα της Τετάρτης. 

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 2

«Χτύπησε το κτίριο με ωμή δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο…»,δήλωσε η Τερέζα ντ’ Αβό στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC. Άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι το τραμ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο.

 

 

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του κόσμου έδειχναν τα συντρίμμια του κιτρινόλευκου τελεφερίκ να βρίσκονται στο πλάι του στενού δρόμου που ανεβοκατεβαίνει καθημερινά. 

 

 

Τα πλαϊνά και η οροφή του ήταν σχεδόν κατεστραμμένα και φαινόταν να έχει προσκρούσει σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου. Μέρη του οχήματος, θρυμματίστηκαν.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 3

Μεταξύ των θυμάτων είναι αρκετοί αλλοδαποί, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους

 

 

Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 4

Το συνδικάτο SITRA έγραψε σε ανάρτηση στα social media ότι ένα από τα μέλη του πέθανε στο περιστατικό.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα βυθίζεται στο πένθος, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τραμ και διέταξε άμεσους ελέγχους.

 

 

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 5

Τραγωδία Λισαβόνα: «Τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνται σχολαστικά»

Τα κίτρινα και λευκά βαγόνια του Elevador da Glória είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρονολογούνται από το 1800. 

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 6

Το Glória, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, «Carris» και χρησιμοποιείται από τουρίστες, καθώς και από κατοίκους.

 

 

Αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και έλκονται από χαλύβδινα καλώδια. Καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβά το άλλο προς τα πάνω.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 7

Η «Carris» ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν υλοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων».

 

 

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 8

Ακολουθεί μια σύντομη, αλλά απότομη διαδρομή περίπου 850 ποδιών (260 μέτρων) και συνδέει την κεντρική πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με το Bairro Alto – ή Upper Quarter – μια γειτονιά γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της.

Οι τουρίστες συχνά κάνουν μεγάλες ουρές για το ταξίδι διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης και την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας που κινούνται στα λιθόστρωτα δρομάκια.

πορτογαλία ατύχημα τελεφερίκ 10

Η γραμμή χρησιμοποιείται, επίσης, καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να μετακινούνται στους απότομους λόφους της πρωτεύουσας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 |
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
 |
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top