Λισαβόνα: «Το τελεφερίκ Γκλόρια έπεσε σε κτίριο. Διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η Πέμπτη για την Πορτογαλία, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λισαβόνα, όταν το ιστορικό τελεφερίκ «Γκλόρια» εκτροχιάστηκε. 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ τραυματίστηκαν 18.

Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 3 ετών, έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

BREAKING:



The death toll of the funicular derailment in Lisbon, Portugal climbs from 3 to 15 pic.twitter.com/G6XZCLhrh4 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ έδειχνε εκτός ελέγχου, καθώς κατέβαινε έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας με μεγάλη ταχύτητα το απόγευμα της Τετάρτης.

«Χτύπησε το κτίριο με ωμή δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο…»,δήλωσε η Τερέζα ντ’ Αβό στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC. Άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι το τραμ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του κόσμου έδειχναν τα συντρίμμια του κιτρινόλευκου τελεφερίκ να βρίσκονται στο πλάι του στενού δρόμου που ανεβοκατεβαίνει καθημερινά.

At least 15 killed in crash on Lisbon's historic cable car railway https://t.co/fwWCzpJ4C2. . pic.twitter.com/zuzwmGsTwA — Alma Angeles (@AlmaANET25) September 4, 2025

Τα πλαϊνά και η οροφή του ήταν σχεδόν κατεστραμμένα και φαινόταν να έχει προσκρούσει σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου. Μέρη του οχήματος, θρυμματίστηκαν.

Μεταξύ των θυμάτων είναι αρκετοί αλλοδαποί, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους

::: NEW FOOTAGE :::



Derailment of Lisbon’s historic Gloria Funicular, also known as Elevador da Glória



Initially reported with at least three fatalities and around 20 injuries, the death toll has now risen to at least 15, with 18 people injured



pic.twitter.com/TLLf1m7BMF — DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 3, 2025

Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Το συνδικάτο SITRA έγραψε σε ανάρτηση στα social media ότι ένα από τα μέλη του πέθανε στο περιστατικό.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα βυθίζεται στο πένθος, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τραμ και διέταξε άμεσους ελέγχους.

At least 15 people died and 18 were injured on Wednesday when Lisbon’s funicular railway car, which is popular with tourists and is one of the city’s symbols, derailed and crashed, an emergency medical service spokesperson told reporters pic.twitter.com/p99h603ETg — TRT World (@trtworld) September 4, 2025

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Τραγωδία Λισαβόνα: «Τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνται σχολαστικά»

Τα κίτρινα και λευκά βαγόνια του Elevador da Glória είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρονολογούνται από το 1800.

Το Glória, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, «Carris» και χρησιμοποιείται από τουρίστες, καθώς και από κατοίκους.

Αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και έλκονται από χαλύβδινα καλώδια. Καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβά το άλλο προς τα πάνω.

Η «Carris» ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν υλοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων».

At least 15 dead after Lisbon funicular derails in one of the Portuguese capital's most popular tourist spotshttps://t.co/GCztkGE8XQ pic.twitter.com/cAiOSt9SNx — AFP News Agency (@AFP) September 4, 2025

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Ακολουθεί μια σύντομη, αλλά απότομη διαδρομή περίπου 850 ποδιών (260 μέτρων) και συνδέει την κεντρική πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με το Bairro Alto – ή Upper Quarter – μια γειτονιά γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της.

Οι τουρίστες συχνά κάνουν μεγάλες ουρές για το ταξίδι διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης και την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας που κινούνται στα λιθόστρωτα δρομάκια.

Η γραμμή χρησιμοποιείται, επίσης, καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να μετακινούνται στους απότομους λόφους της πρωτεύουσας.