Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ Γκλόρια - 15 νεκροί

«Κατέβαινε ανεξέλεγκτο», ανέφεραν μάρτυρες

Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες και φωτογραφία AP(Armando Franca)
Εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού θυμάτων και τραυματιών, μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα - Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν άλλοι 18, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Εκτάκτων Αναγκών. Ο αριθμός των ξένων υπηκόων που τραυματίστηκαν δεν έχει διευκρινιστεί.

 

 

 

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «το χειρότερο ατύχημα» που έχει καταγραφεί στη Λισαβόνα τα τελευταία χρόνια. Το κιτρινόλευκο τραμ που ανεβοκατεβαίνει την απότομη πλαγιά του κέντρου εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο στο στενό δρόμο της διαδρομής του, ενώ φαίνεται να προσέκρουσε σε κτίριο στη στροφή.

Τελεφερίκ Γκλόρια

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφίες AP (Armando Franca)

Τραγωδία Λισαβόνα με εμβληματικό τελεφερίκ

Εκτροχιασμός τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Λισαβόνα

Τελεφερίκ Γκλόρια Λισαβόνα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα τοπικά μέσα ότι το τραμ κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα και εκτός ελέγχου. Περισσότεροι από 50 διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο οι περισσότεροι αποχώρησαν έπειτα από δύο ώρες επιχειρήσεων.

Η αιτία του εκτροχιασμού παραμένει άγνωστη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, στην ώρα αιχμής. Όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική κυβέρνηση, έρευνα για τα αίτια θα ξεκινήσει μετά το τέλος της επιχείρησης διάσωσης.

Ο δήμαρχος Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε ότι «η πόλη θρηνεί» και χαρακτήρισε το γεγονός «πρωτοφανή τραγωδία».

Θερμά συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ενώ μήνυμα στήριξης απέστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας: «Με λύπη πληροφορήθηκα τον εκτροχιασμό του διάσημου Elevador da Gloria».

Το ιστορικό τραμ της Λισαβόνας

Το τραμ «Γκλόρια» μπορεί να μεταφέρει πάνω από 40 άτομα, καθιστούς και όρθιους, και χρησιμοποιείται καθημερινά και από κατοίκους της Λισαβόνας. Δύο συρμοί κινούνται παράλληλα, ανεβοκατεβαίνοντας τον λόφο σε έναν καμπύλο δρόμο χωρίς κυκλοφορία, μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων.

Το Elevador da Gloria έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές ατραξιόν της Λισαβόνας. Η πόλη φιλοξένησε περίπου 8,5 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι, με το τραμ να συγκεντρώνει καθημερινά ουρές τουριστών για τη σύντομη αλλά διάσημη διαδρομή του.

ΛΙΣΑΒΟΝΑ
 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
 |
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
