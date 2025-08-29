Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα

«Ο δράστης είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά»

STAR.GR
Κοσμος
Θρήνος στη Μινεάπολις, μετά το μακελειό σε σχολείο / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζει η υπόθεση της 12χρονης Σοφίας Φόρτσα, της Ελληνοαμερικανίδας μαθήτριας, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση

Η Σοφία ήταν ανάμεσα στους 17 μαθητές που τραυματίστηκαν, όταν ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ εναντίον παιδιών την ώρα που βρίσκονταν σε εκκλησία του σχολείου. Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους δύο μαθητές, ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ το κορίτσι υπεβλήθη άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες

Τραγική φιγούρα η μητέρα της Σοφίας, νοσηλεύτρια σε παιδιατρική ΜΕΘ του νοσοκομείου Hennepin Healthcare, η οποία έσπευσε να περιθάλψει τους τραυματίες, χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και η ίδια της η κόρη. Την ώρα της επίθεσης στο σχολείο βρισκόταν και ο μικρότερος αδερφός της, που δεν τραυματίστηκε σωματικά, αλλά υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Στο Go Fund Me έχει δημιουργηθεί σελίδα στήριξης της οικογένειας της μικρής Σοφίας. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας είναι μεγάλη, καθώς έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερα από 480.000 δολάρια. Οι γονείς της βρίσκονται συνεχώς δίπλα της, με την ελπίδα ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σοφία Φόρτσα

Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα / Φωτογραφίες Go Fund Me

Η 12χρονη Ελληνοαμερικανίδα που τραυματίστηκε στην επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολις

«Ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά»

Ο δράστης, που είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο και αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανσέξουαλ, είχε δημοσιεύσει πριν την επίθεση βίντεο με ακατανόητα και βίαια μηνύματα. Σε αυτά εξέφραζε θαυμασμό για γνωστούς δολοφόνους, απειλούσε ότι θα «χτυπήσει» στον ναό, ενώ καλούσε σε βία ακόμη και εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας, «ο δράστης είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά». «Φαίνεται ότι μας μισούσε όλους... Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά», σχολίασε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του εργαζόταν στο σχολείο μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
MINEAPOLIS
 |
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
