Σεισμός 6,1 R στην Τουρκία: 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,8 R

Ένας νεκρός και 29 τραυματίες από τη δόνηση- 16 κτίρια κατέρρευσαν

Σεισμός 6,1 R στην Τουρκία: Ένας νεκρός και 29 τραυματίες/ ρεπορτάζ Κωστής Βέιμος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κτίρια που κατέρρευσαν είναι ο τραγικός απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία, το βράδυ της Κυριακής 10/8/25.

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Η σεισμική δόνηση που είχε εστιακό βάθος 11 χλμ και επίκεντρο την επαρχία του Μπαλικεσίρ έγινε αισθητή και στα ελληνικά νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τα βίντεο από τη στιγμή που ο εγκέλαδος χτυπά τη δυτική Τουρκία δείχνουν τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να γλιτώσει, καθώς η γη σείεται.

«Ναι, νιώσαμε πολύ δυνατή δόνηση. Έμοιαζε να είναι μεγέθους 7 Ρίχτερ. Τα παιδιά τρόμαξαν πολύ. Δεν είχαμε ξανανιώσει τέτοιο σεισμό στο Μπαλιεσίρ», είπε κάτοικος της περιοχής. 

Ένας ηλικιωμένος 81 ετών ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Από τα 16 κτίρια που κατέρρευσαν, τα 12 ήταν εγκαταλελειμμένα. 

Τουρκία: Τουλάχιστον 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,8 Ρίχτερ

Οι κάτοικοι της πόλης όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους και σε στάδιο. Ο σεισμός εγινε αισθητός σε όλη τη Δυτική Τουρκία μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.

Mετά τα 6,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 5 Ρίχτερ.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και 69 τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο, ενώ η περιοχή αυτή προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντιόχεια.
 

