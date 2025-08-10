Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Τουρκία και συγκεκριμένα, στην περιοχή της Μπαλικεσίρ στη βορειοδυτική Τουρκία, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίου και σημαντικές ζημιές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο Καντιλί της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Η AFAD τοποθετεί το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Οι σεισμογράφοι καταγράφουν μετασεισμούς, και οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Αυτά είναι τα πιο τρομακτικά ρήγματα στον πλανήτη

Τα πιο επικίνδυνα ρήγματα του πλανήτη, αποτυπώνονται στον χάρτη που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες από τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη χερσόνησο της Καμτσάτκα υπενθύμισε με σκληρό τρόπο την ισχύ των τεκτονικών δυνάμεων που κρύβονται στα έγκατα της γης.

Στον χάρτη καταγράφονται τα πιο επικίνδυνα ενεργά ρήγματα του πλανήτη.

Πρώτο είναι το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι υπεύθυνο για ισχυρούς σεισμούς, όπως αυτόν του Σαν Φρανσίσκο το 1906.

Δεύτερο, πιο επικίνδυνο, είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς που έδωσε προχθές τα ξημερώματα τον μεγασεισμό των 8,8 ρίχτερ.

Τρίτο η Λίμνη Κίβου στη Ρουάντα με την εξής ιδιαιτερότητα. Το υπέδαφός της φιλοξενεί τεράστιες ποσότητες διαλυμένου μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, που μπορούν να εκλυθούν απότομα λόγω σεισμού.

