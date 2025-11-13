Το βράδυ της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, το Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ πλημμύρισε από λάμψη, στυλ και δημιουργικότητα, καθώς πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό fashion show του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή Paris Valtadoros στο πλαίσιο της Athens Fashion Week. Η νέα του κολεξιόν για τη σεζόν εντυπωσίασε με την καλλιτεχνική της προσέγγιση, τη μοντέρνα αισθητική και τη χαρακτηριστική κομψότητα που τον καθιέρωσε στη διεθνή σκηνή της μόδας. Πλήθος κόσμου, προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό χώρο, έδωσαν το «παρών» για να απολαύσουν από κοντά τη μοναδική αυτή βραδιά υψηλής ραπτικής.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως η Πέγκυ Ζήνα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Λάκης Γαβαλάς, η Τέτα Καμπουρέλη, η Τζώρτζια Σιακαβάρα, αλλά και η Άντζελα Δημητρίου, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό τη νέα συλλογή του σχεδιαστή. Όμως, από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα η Μαρίνα Βερνίκου μαζί με την κόρη της, Ανέζια Καμπουρίδη, οι οποίες τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Η Μαρίνα Βερνίκου, γνωστή επιχειρηματίας, φωτογράφος και λάτρης της μόδας, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της. Με φυσική κομψότητα και ανεπιτήδευτο στυλ, επέλεξε ένα κόκκινο leather κολάν, το οποίο συνδύασε με μαύρες μπότες και τοπ και ένα υπέροχο βελούδινο σακάκι.

Η Μαρίνα, με πολυετή παρουσία στον χώρο της φωτογραφίας, της τέχνης και της μόδας, αποτελεί παράδειγμα γυναίκας που συνδυάζει την επαγγελματική επιτυχία με την οικογενειακή ισορροπία και τη δημιουργικότητα. Η ίδια δεν κρύβει ποτέ την αγάπη της για τη μόδα, και τη σύγχρονη αισθητική, ενώ οι εμφανίσεις της σε σημαντικά fashion events κλέβουν πάντα την παράσταση.

Δες τη φωτογραφία τους:

Μαρίνα Βερνίκου: Σε fashion show με την κούκλα 14χρονη κόρη της, Ανέζια

Δίπλα της, η κόρη της Ανέζια Καμπουρίδη έλαμπε με τη νιότη και τη φυσική της ομορφιά. Η νεαρή κοπέλα, που ήδη δείχνει να ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στον καλλιτεχνικό χώρο, ξεχώρισε με το απλό και στιλάτο outfit και την αυτοπεποίθησή της. Φορούσε γκρι σκούρο φαρδύ τζιν και γκρι ζιβάγκο. Η Ανέζια μάλιστα, πέρυσι είχε κάνει μια πολύ επιτυχημένη εμφάνιση στο MadWalk, όπου περπάτησε στην πασαρέλα, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια από τον χώρο της μόδας. Από τότε, πολλοί μιλούν για μια ανερχόμενη παρουσία που θα απασχολήσει σύντομα τον χώρο της ελληνικής fashion σκηνής.

Η Μαρίνα Βερνίκου έχει δηλώσει πολλές φορές πως ενθαρρύνει τα παιδιά της να ακολουθούν τα όνειρά τους, στηρίζοντας κάθε δημιουργική τους προσπάθεια. Η ίδια και ο σύζυγός της, επιχειρηματίας Μίλτος Καμπουρίδης, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και κομψά ζευγάρια της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Η οικογένειά τους είναι γνωστή για το ήθος, την αισθητική και την αγάπη τους για την τέχνη, τη μόδα και τα ταξίδια. Μητέρα και κόρη μοιράζονται το ίδιο πάθος για το στυλ, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και η δημιουργικότητα είναι οικογενειακή υπόθεση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του fashion show, η Μαρίνα και η Ανέζια παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις δημιουργίες του Paris Valtadoros, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές που συνομίλησαν με άλλους καλεσμένους και φωτογραφήθηκαν με φίλους και γνωστούς.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμά χειροκροτήματα και ένα λαμπερό after party, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί. Το show του Paris Valtadoros δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας, αλλά μια γιορτή του στυλ, της δημιουργίας και της σύγχρονης ελληνικής κομψότητας — με τη Μαρίνα Βερνίκου και την Ανέζια Καμπούρηδη να αποτελούν από τις πιο όμορφες παρουσίες της βραδιάς.