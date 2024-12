Άνδρας έκανε «βουτιά» θανάτου σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αγγλίας

Τραγωδία σημειώθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Μπέρμινχαμ της Αγγλίας, όταν άνδρας έπεσε στο κενό από υψηλό σημείο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων πολιτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το θύμα έκανε «βουτιά» θανάτου από το υψηλότερο επίπεδο του εμπορικού Bullring.

BREAKING: A man has died after falling from the upper floor of the Bullring shopping centre in Birmingham.



