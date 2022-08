ΝΑSA: «Φρένο» στην ιστορική εκτόξευση της αποστολής «Artemis» στη Σελήνη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εκτόξευση του πυραύλου για την αποστολή «Άρτεμις 1» στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Αναβλήθηκε η ιστορική εκτόξευση της αποστολής «Artemis» της NASA στη Σελήνη, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη εκτόξευση.

Όπως ανακοίνωσε η NASA, υπήρξε διαρροή υδρογόνου, και οι μηχανικοί επιλύουν ένα πρόβλημα που ρυθμίζει έναν από τους κινητήρες στο κάτω μέρος του πυραύλου.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom