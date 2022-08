NASA: Αυτός είναι ο απόκοσμος ήχος μιας μαύρης τρύπας

Οι επιστήμονες της ΝASA αποκαλύπτουν τον απόκοσμο ήχο που κάνει μια μαύρη τρύπα. Ο ανατριχιαστικός ήχος που ακούγεται σε ανάρτηση της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος στο twitter προέρχεται από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, που βρίσκεται στο κέντρο του σμήνους γαλαξιών Περσέας και απέχει περίπου 55 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e