NASA: Αυτή είναι η βαθύτερη φωτογραφία του σύμπαντος

Τη βαθύτερη εικόνα του σύμπαντος κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και η NASA την έδωσε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας πώς ήταν το διάστημα πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η πρώτη φωτογραφία του σύμπαντος

Τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες που έχει καταγράψει το τηλεσκόπιο και σήμερα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα ακόμα τέσσερις.

