Τροπολογία Α. Γεωργιάδη για αγόρευση πώλησης ψεκασμένου χαμομηλιού

«Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση,  προσέξτε τα παιδιά σας!»

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Κονταρίνης
Άδωνις Γεωργιάδης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα καταθέσει τροπολογία για την απαγόρευση πώλησης ψεκασμένου χαμομηλιού και άλλων προϊόντων με χημικές ουσίες.
  • Η απόφαση προήλθε από αναφορά για πώληση ψεκασμένων προϊόντων μετά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης.
  • Ο Γεωργιάδης επισημαίνει ότι τα ψεκασμένα προϊόντα έχουν ναρκωτική δράση και προειδοποιεί τους γονείς.
  • Η τροπολογία στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ανάρτηση του υπουργού περιλαμβάνει φωτογραφία του προϊόντος που πωλείται.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι μετά την απαγόρευση της πώλησης του ανθού κάνναβης  θα καταθέσει σύντομα  νέα τροπολογία με την οποία θα απαγορεύεται η διάθεση αντίστοιχων  προϊόντων τα οποία είναι ψεκασμένα με διάφορες χημικές ουσίες. 

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Αφορμή για την απόφασή του αυτή, όπως  λέει, στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε στο x το οποίο ανέφερε πως μετά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης τώρα οι επιτήδειοι πουλάνε σακουλάκια με χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες. 

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης προϊόντων ξηρού άνθους κάνναβης.

Μάλιστα κάτω από το μήνυμα είχε στείλει και τη φωτογραφία του προϊόντος  (της οποία το σακουλάκι μάλιστα γράφει «Πέτα Ψηλά, Μείνε Ψηλά)»  και πως το κάπνισμα αυτού του προϊόντος βλάπτει σοβαρά την υγεία.   

 

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι»…κάποιοι το θεώρησαν αστείο. Σήμερα έλαβα αυτό το μήνυμα: «Όπως καταλαβαίνετε κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….».  Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας!»
 

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