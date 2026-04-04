Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τα ενετικά τείχη

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο, καθώς ένας 94χρονος που είχε πέσει από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο ηλικιωμένος κατέληξε ενώ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται, ο 94χρονος έπεσε από ύψος άνω των 8 μέτρων από το σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Βενιζέλου, κοντά στην είσοδο της Πύλης του Αγίου Γεωργίου. Από την πτώση υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στα πόδια.

