Κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπεί η διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Αιτία είναι οι πυκνοί καπνοί που έχουν καλύψει την περιοχή, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, κυρίως εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας από τους καπνούς. Για τον λόγο αυτό, σε συνεννόηση με την Τροχαία, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, με στόχο την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των οδηγών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 19:30 το απόγευμα και μέχρι στιγμής το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νεότερες οδηγίες προς τους οδηγούς, ανάλογα με την πορεία της φωτιάς και τις καιρικές συνθήκες.