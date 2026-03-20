«Σιβηρικό» ψύχος μέσα στον Μάρτη – Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου

Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χειμερινές συνθήκες με βροχές και κρύο σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, με θερμοκρασίες 13-16°C.
  • Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στην Κρήτη.
  • Από το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια και περιορισμένες βροχές.
  • Για την 25η Μαρτίου, αναμένονται διάσπαρτα φαινόμενα και διατήρηση του κρύου.
  • Από τις 29 Μαρτίου, πιθανή έλευση νέου συστήματος με βροχές.

Χειμώνας μέσα στην άνοιξη και σήμερα Παρασκευή, με τον καιρό να είναι βροχερός και κρύος. Σε όλη τη χώρα αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο Σάββατο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά και να επικρατεί ηλιοφάνεια. 

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και οι ισχυροί βοριάδες θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου οι μπόρες θα επιστρέψουν και πάλι την Τρίτη 24 Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά σοτιχεία, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, πιθανόν να έχουμε κάποια διάσπαρτα φαινόμενα, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αλλά το κρύο θα παραμείνει. 

Από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου δε φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά από τις 29 του μήνα ενδεχομένως να πλησιάσει τη χώρα ένα νέο σύστημα φέρνοντας βροχές.

Ο καιρός σήμερα 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σήμερα, Παρασκευή, στα δυτικά και βόρεια θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες που στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

