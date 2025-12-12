Εκπαιδευτική επίσκεψη της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής στο 1ο Δημοτικό Γέρακα

Πολύτιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια των μικρών μαθητών

1ο Δημοτικό Γέρακα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών.

Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Β´ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ/Αττικής, επισκέφθηκαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα μετά από πρόσκληση του Διευθυντή, προκειμένου να  πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Διεύθυνσης Τροχαίας «Στον Δρόμο Ασφαλώς Κυκλοφορώ» με θέμα την οδική ασφάλεια στις τάξεις Α' ,Β' και Γ´ Δημοτικού.

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής στο 1ο Δημοτικό Γέρακα

Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια

Ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ουσιαστικά έκαναν το καλύτερο δώρο στα παιδιά, μαθαίνοντας τα να κυκλοφορούν σωστά και ασφαλή:

  • Διάσχιση της οδού από την πεζοδιάβαση
  • Λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών
  • Κατανόηση των πινακίδων σήμανσης
  • Χώροι στάθμευσης για άτομα με κινητικές δυσκολίες
  • Ασφαλή κυκλοφορία με το ποδήλατο, απαραίτητος εξοπλισμός
  • Χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού κράνους
  • Ασφαλής κυκλοφορία και συμπεριφορά στα Μ.Μ.Μ.

Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο

Άλλωστε, ο σωστός ενήλικας οδηγός είναι ο σωστά εκπαιδευμένος ανήλικος!

