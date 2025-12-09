ΕΣΗΕΑ: Καταδικάζει την επίθεση στον ρεπόρτερ Βαγγέλη Γκούμα

Αγρότης επιτέθηκε στο συνεργείο του Star την ώρα ζωντανής σύνδεσης

STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση αγροτών στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα και το τηλεοπτικό συνεργείο του Star κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας. 

Ειδικότερα, ένας αγρότης επιτέθηκε φραστικά στον ρεπόρτερ και κατέβασε την κάμερα του οπερατέρ.  

«Στην Ελλάδα δεν έχω μέλλον»

Ο αγρότης πλησίασε το τηλεοπτικό συνεργείο, φώναζε στον ρεπόρτερ κι έλεγε: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δε θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα».

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση κατά του Βαγγέλη Γκούμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν από έναν αγρότη ο δημοσιογράφος του Τ/Σ «STAR CHANNEL» Βαγγέλης Γκούμας και ο συνάδελφος οπερατέρ ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει παρόμοια κρούσματα επιθετικότητας κατά δημοσιογράφων την ώρα που κάνουν ρεπορτάζ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων να υπηρετούν την ενημέρωση αποτελεί απαραίτητη δημοκρατική εγγύηση στις ευνομούμενες κοινωνίες.

