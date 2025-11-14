Tέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκταφές - Πόσοι λένε «ναι»

Τι αποφάσισαν μέχρι τώρα οι συγγενείς των θυμάτων

Ελλαδα
Tέμπη: Αντίστροφη Μέτρηση Για Τις Εκταφές - Πόσοι Λένε Ναι
Την επόμενη εβδομάδα εκπνέει η διορία που έχουν οι οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να γνωστοποιήσουν αν συναινούν ή όχι στη διαδικασία των εκταφών.

Τέμπη: Κλήση για απολογία σε Τριαντόπουλο – Αγοραστό για το μπάζωμα

Μέχρι σήμερα, 33 συγγενείς από τους συνολικά 57 θανόντες έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να προχωρήσει η εκταφή. Αντίθετα, 10 οικογένειες έχουν απαντήσει θετικά, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, για πέντε θύματα που ήταν αλλοδαποί, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους συγγενείς τους, ώστε να καταθέσουν τη δική τους θέση σχετικά με τις εκταφές.

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, οι συγγενείς των θυμάτων ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου τους / Φωτογραφία Intime (Γιώργος Κύδωνας)

Ακόμη εννέα οικογένειες δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη την απόφασή τους, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να διευκρινίσουν και το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν να γίνουν στις σορούς, εφόσον εγκρίνουν την εκταφή.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά ξεχωριστή δικογραφία, η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξη της κύριας υπόθεσης για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΚΤΑΦΗ
