Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!

Απίστευτο περιστατικό σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Ραλλιώ Λεπίδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Συνέβη και αυτό σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Ειδικευόμενος γιατρός, φεύγοντας από εφημερία για να επιστρέψει σπίτι του, βρήκε το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο μέσα στο νοσοκομείο σε άθλια κατάσταση και χωρίς…  ρόδες!  

Ο γιατρός μίλησε στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου για την απίστευτη αυτή περιπέτεια του.  

Πήραν ακόμη και τις ρόδες από αυτοκίνητο γιατρού την ώρα της εφημερίας 

Τα τέσσερα λάστιχα και οι ζάντες του αυτοκίνητου του είχαν κάνει φτερά,  ενώ ταυτόχρονα όλες οι πόρτες και το πορτμπαγκάζ ήταν ανοιγμένα.

Το αυτοκίνητο του γιατρού όπως το βρήκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την εφημερία

Το αυτοκίνητο του γιατρού όπως το βρήκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά την εφημερία 

Ο ειδικευόμενος γιατρός Γιώργος Αντωνίου περιέγραψε τι αντίκρισε,  αλλά και ότι  η φύλαξη του νοσοκομείου του απάντησε ότι κανείς δεν είδε τίποτα!  

Ο ειδικευόμενος γιατρός περιγράφει τη σοκαριστική κλοπή στο αυτοκίνητό του

Ο ειδικευόμενος γιατρός περιγράφει τη σοκαριστική κλοπή στο αυτοκίνητό του  

Το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας σε έκταση 500 στρεμμάτων. Όταν εφημερεύει οι μπάρες είναι ανοιχτές, καθώς δέχεται χιλιάδες περιστατικά, για να μην επικρατήσει μποτιλιάρισμα. Όταν δεν  εφημερεύει η μπάρα είναι κλειστή και υπάρχει έλεγχος, ωστόσο όπως λέει το προσωπικό και σε αυτές τις περιπτώσεις τα περιστατικά κλοπών είναι συχνά. 

Ο Χρήστος Καραχρήστος, γιατρός του Νοσοκομείου Παπανικολάου  και Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Θεσσαλονίκης δηλώνει στο Star ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης και όχι να υπάρξει ανάθεση σε ιδιωτική φύλαξη, ενώ επισημαίνει ότι συχνά παρατηρούνται θέματα κλοπών στο νοσοκομείο.  

Ο ειδικευόμενος γιατρός που έπεσε θύμα της απίστευτης κλοπής δήλωσε πάντως στο Star: «Η διοίκηση ούτε που πήρε ένα τηλέφωνο να δει τι έχει συμβεί, πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου. Και να σκεφτεί κανείς πώς ήταν να δουλέψω σε άλλο νοσοκομείο στη Μαιευτική κλινική, αλλά λόγω σοβαρών ελλείψεων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου πήγα εκεί για να βοηθήσω».  

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία.


 

