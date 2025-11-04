Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης

Η υπεύθυνη οργάνωσης και επικοινωνίας της Anubis, Α. Διακομανώλη μιλά για τη δηλητηρίαση του Echo - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Echo, του σκύλου της ομάδας Anubis, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνωστούς σκύλους έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα.

Ο θάνατος του Echo έγινε γνωστός από τους ανθρώπους της ομάδας Anubis, με ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη οργάνωσης και επικοινωνίας της Anubis, Α. Διακομανώλη, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Echo δηλητηριάστηκε.

«Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για τοξικότητα. Η υπόθεση διερευνάται, έχουν γίνει μηνύσεις, υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δηλητηρίαση του Echo», είπε.

Κατήγγειλε μάλιστα πως εδώ και έναν χρόνο τα μέλη της Anubis δέχονται απειλές από συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτήριο τους.

«Εδώ κι ένα χρόνο δεχόμαστε απειλές, επώνυμες από δημοτικούς συμβούλους της περιοχής. Μας έχουν πει “φύγετε από εκεί που είστε, αλλιώς θα γίνουν πολλά που δεν τα περιμένετε. Οι εντολές είναι άνωθεν”», είπε η κ. Διακομανώλη.

Ο Echo, ένα Belgian Malinois ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε περιφραγμένο χώρο του εκπαιδευτηρίου. Σύμφωνα με την κ. Διακομανώλη υπάρχουν κάμερες στον χώρο, οι οποίες όμως καταγράφουν τα σκυλιά και όχι πίσω από την περίφραξη του χώρου.

«Ο Echo ήταν μέσα στο σπίτι του. Το έκανε κάποιος που γνωρίζει καλά την περιοχή», είπε και δεσμεύτηκε ότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει ενημέρωση με δελτίο Τύπου.

Ο Echo είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων, εκ των οποίων ορισμένες είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. Παραδείγματος χάριν, είχε λάβει μέρος στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου, ενώ είχε εντοπίσει τον νεκρό Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, προσφέροντας στη συγκεκριμένη υπόθεση ανεκτίμητη βοήθεια στις αρχές. Είχε επίσης συμμετάσχει στις έρευνες στην τραγωδία των Τεμπών.

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε το χαμό του σκύλου, έγραψε:

«Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».