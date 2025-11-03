Καιρός: Ξεκινά εβδομάδα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Πτώση της θερμοκρασίας, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

H πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα - Βίντεο Star

Εβδομάδα καιρικής αστάθειας ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, καθώς νέα κακοκαιρία πλησιάζει τη χώρα μας από τα βόρεια βορειοδυτικά προς τα νότια νοτιοανατολικά τμήματα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη τις επόμενες μέρες αναμένονται βροχές στα βόρεια της χώρας και συννεφιά στα νότια με μεγάλη πιθανότητα βροχής. 

«Σήμερα, Δευτέρα, οι περισσότερες περιοχές ξεκινούν την ημέρα με ήπιες συνθήκες και ηλιοφάνεια, σιγά σιγά όμως, θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Πρώτα στη δυτική Ελλάδα, από το Ιόνιο προς τα ηπειρωτικά και από το απόγευμα θα μετατοπιστούν ανατολικά επηρεάζοντας τμήματα της ανατολικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Αν εξαιρέσουμε το Ιόνιο, που δεν αποκλείονται και καταιγίδες, δεν περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα», σημειώνει ο κ. Μαρουσάκης.

Η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς και πηγαίνοντας νοτιότερα από 15 έως 18 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 21βαθμούς Κελσίου. 

Στην Αττική, θα επικρατήσουν αρχικά καλές καιρικές συνθήκες, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λίγη συννεφιά αλλά προς το βράδυ ίσως σημειωθούν λίγες βροχές, ειδικά γύρω από τον Θερμαϊκό.

Αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, αναμένονται αρκετές και έντονες βροχές, με την κακοκαιρία να πλήττει ολόκληρη τη χώρα και τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα για ασθενή βροχή στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

