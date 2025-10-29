«Ο σύντροφος του θύματος υποστήριξε τον γνωστό παρουσιαστή»

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση revenge porn με γνωστό παρουσιαστή, ο οποίος σύμφωνα με δικαστική απόφαση καλείται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ, ποσό που μαζί με τους τόκους φτάνει περίπου τις 25.000 ευρώ.

Ο παρουσιαστής είχε στην κατοχή του βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την τότε σύντροφό του, το οποίο –αν και είχε υποσχεθεί πως θα το διαγράψει– το έδειξε στον νυν σύντροφο του θύματος, επίσης γνωστό καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να την εκθέσει και να την προσβάλει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηθοποιός που φέρεται να είδε το βίντεο, κατέθεσε στο δικαστήριο υπέρ του παρουσιαστή, ωστόσο τα μηνύματα που η ίδια είχε διασώσει ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς του.

Η στάση του, όπως εξήγησε ο δικηγόρος του θύματος Απόστολος Λύτρας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν υπερασπίστηκε το θύμα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε προσωπική σχέση μεταξύ τους.

Αν και η υπόθεση είχε αρχικά πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης με υποβολή μήνυσης και άσκηση ποινικής δίωξης, τελικά δεν εκδικάστηκε ποινικά. Αυτό συνέβη λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου, ο οποίος προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες πλημμελημάτων αποσύρονται από τα πινάκια των δικαστηρίων στο πλαίσιο αποσυμφόρησης του συστήματος. Επομένως, η υπόθεση δεν κρίθηκε ποτέ ποινικά, αν και υπήρχε καταγγελία και ποινική δίωξη.

Από τη μεριά της, η γυναίκα επέμεινε να κινηθεί αστικά, διεκδικώντας ηθική αποζημίωση για την προσβολή της προσωπικότητάς της.

Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και επέβαλε στον παρουσιαστή αποζημίωση 10.000 ευρώ, ποσό που με τους τόκους φτάνει συνολικά περίπου 25.000 ευρώ.

Η απόφαση στηρίζεται –μεταξύ άλλων– σε αποδεικτικά μηνύματα που είχε κρατήσει η γυναίκα, στα οποία ο ηθοποιός που είχε δει το βίντεο περιέγραφε λεπτομερώς το περιεχόμενό του, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη διάδοση του υλικού.

Το περιστατικό χρονολογείται από το 2016, με τη γυναίκα να έχει κινηθεί νομικά ήδη από τότε. Ο παρουσιαστής συνεχίζει να εργάζεται στην τηλεόραση, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να αναρωτιούνται αν οι συντελεστές των εκπομπών γνωρίζουν το περιεχόμενο της υπόθεσης και τη δικαστική εξέλιξή της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα