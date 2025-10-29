«Ο σύντροφος του θύματος υποστήριξε τον γνωστό παρουσιαστή»

Τι είπε ο δικηγόρος τoυ θύματος revenge porn Απόστολος Λύτρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
29.10.25 , 18:59 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου
29.10.25 , 18:44 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα
29.10.25 , 18:39 Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ
29.10.25 , 18:14 Cash or Trash: Η Ρούλα Βροχοπούλου και το αντικείμενο από την Ολυμπιακή!
29.10.25 , 18:03 Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
29.10.25 , 17:53 Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
29.10.25 , 17:36 Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»
29.10.25 , 17:35 Αποκαλύπτουμε τα νέα Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται
29.10.25 , 17:21 Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
29.10.25 , 16:46 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας
29.10.25 , 16:39 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
29.10.25 , 16:30 Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
29.10.25 , 16:00 Τάσος Ξιαρχό: «Θα ξαναδούλευα με τη Ζόζεφιν... τουλάχιστον αυτή πληρώνει»
29.10.25 , 16:00 Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση revenge porn με γνωστό παρουσιαστή, ο οποίος σύμφωνα με δικαστική απόφαση καλείται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ, ποσό που μαζί με τους τόκους φτάνει περίπου τις 25.000 ευρώ.

Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

Ο παρουσιαστής είχε στην κατοχή του βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την τότε σύντροφό του, το οποίο –αν και είχε υποσχεθεί πως θα το διαγράψει– το έδειξε στον νυν σύντροφο του θύματος, επίσης γνωστό καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η ενέργεια αυτή έγινε με σκοπό να την εκθέσει και να την προσβάλει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηθοποιός που φέρεται να είδε το βίντεο, κατέθεσε στο δικαστήριο υπέρ του παρουσιαστή, ωστόσο τα μηνύματα που η ίδια είχε διασώσει ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς του.

Η στάση του, όπως εξήγησε ο δικηγόρος του θύματος Απόστολος Λύτρας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν υπερασπίστηκε το θύμα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε προσωπική σχέση μεταξύ τους.

Revenge porn

Αν και η υπόθεση είχε αρχικά πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης με υποβολή μήνυσης και άσκηση ποινικής δίωξης, τελικά δεν εκδικάστηκε ποινικά. Αυτό συνέβη λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου, ο οποίος προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες πλημμελημάτων αποσύρονται από τα πινάκια των δικαστηρίων στο πλαίσιο αποσυμφόρησης του συστήματος. Επομένως, η υπόθεση δεν κρίθηκε ποτέ ποινικά, αν και υπήρχε καταγγελία και ποινική δίωξη.

Από τη μεριά της, η γυναίκα επέμεινε να κινηθεί αστικά, διεκδικώντας ηθική αποζημίωση για την προσβολή της προσωπικότητάς της.

Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και επέβαλε στον παρουσιαστή αποζημίωση 10.000 ευρώ, ποσό που με τους τόκους φτάνει συνολικά περίπου 25.000 ευρώ.

Η απόφαση στηρίζεται –μεταξύ άλλων– σε αποδεικτικά μηνύματα που είχε κρατήσει η γυναίκα, στα οποία ο ηθοποιός που είχε δει το βίντεο περιέγραφε λεπτομερώς το περιεχόμενό του, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη διάδοση του υλικού.

Το περιστατικό χρονολογείται από το 2016, με τη γυναίκα να έχει κινηθεί νομικά ήδη από τότε. Ο παρουσιαστής συνεχίζει να εργάζεται στην τηλεόραση, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολίτες να αναρωτιούνται αν οι συντελεστές των εκπομπών γνωρίζουν το περιεχόμενο της υπόθεσης και τη δικαστική εξέλιξή της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
REVENGE PORN
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top