Καιρός: Κακοκαιρία λίγων ωρών σήμερα – Πού θα βρέξει την 28η Οκτωβρίου

Άστατος θα είναι σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός σε αρκετές περιοχές. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα δυτικά και στα βόρεια, αλλά η κακοκαιρία θα διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι, οπότε και θα εξασθενήσουν.

Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα πλησιάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια, τοπικά 28 στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι 32 στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί 6-7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και 8, σταδιακά το απόγευμα θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 27 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι το μεσημέρι, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Αύριο Τρίτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 και γρήγορα έως 7 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους στα νότια έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά στα νότια έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (29.10.2025)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (30.10.2025)

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (31.10.2025)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.