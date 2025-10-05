Ρόδος: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονου τουρίστα

Τι κατήγγειλε ο νεαρός

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ένας ιερέας από τη Ρόδο αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο, καθώς κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά έναν 30χρονο τουρίστα από την Εσθονία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο νησί των Ιπποτών.

O 30χρονος Εσθονός έκανε διακοπές στη Ρόδο και θέλησε να επισκεφθεί ένα μοναστήρι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ξέχασε εκεί έναν σταυρό και ο ιερέας τον κάλεσε να επιστρέψει για να τον παραλάβει.

Όμως, η δεύτερη επίσκεψη πήρε μια απρόσμενη και περίεργη τροπή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιερέας ζήτησε από τον τουρίστα να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο, λέγοντάς του πως ήθελε να του κάνει ένα δώρο.

Εκεί, του είπε να κατεβάσει το παντελόνι, το εσώρουχο και να αφαιρέσει τη μπλούζα του, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να τον αλείψει με λάδι. Ο 30χρονος υπάκουσε, θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποιο θρησκευτικό τελετουργικό. Ωστόσο, αργότερα υπέβαλε μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας, από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι άλειψε τον τουρίστα με λάδι για να τον βοηθήσει να θεραπεύσει κάποια εξανθήματα που είχε στο σώμα του.

Μετά από πολλές αναβολές, η υπόθεση οδηγείται σύντομα στο ακροατήριο. Ο ιερέας θα καθίσει στο εδώλιο και οι δικαστές θα αποφασίσουν ποια εκδοχή της υπόθεσης είναι η αληθινή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
