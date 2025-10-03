Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο

«Λέω να φύγω από την Παιανία...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 17:23 Taylor Swift: Όλες οι αναφορές της στον Travis Kelce στο νέο της άλμπουμ
03.10.25 , 17:14 Ένεζλη: «Δε γίνεται να κόβεται μια εκπομπή και να είσαι στον κόσμο σου»
03.10.25 , 17:07 Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
03.10.25 , 16:55 Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
03.10.25 , 16:29 GNTM: Απόψε, η 3η μέρα των auditions! - Τι θα δούμε
03.10.25 , 16:13 Μόναχο: Drones προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης
03.10.25 , 16:09 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο αστρολογικά;
03.10.25 , 16:08 Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans
03.10.25 , 15:48 Υρώ Μανέ: Με τον σύζυγό της και την κόρη της στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
03.10.25 , 15:38 Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο
03.10.25 , 15:32 To trendy χρώμα για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2025-2026
03.10.25 , 15:27 Ομπράντοβιτς: "Άλλοι ταξιδεύουν με τσάρτερ και εμείς με οικονομική θέση"
03.10.25 , 15:27 Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM
03.10.25 , 15:09 Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Core Innovations: To πρώτο Smartshop στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (3/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου. Την έρευνα έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ένα τραγικό ατύχημα.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2022, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έπειτα από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο Χρονοπούλου: «Έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά»

Μαίρη Χρονοπούλου: Το ηχητικό ντοκουμέντο και οι απειλές που δεχόταν 

Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο

Ο καλός φίλος και επικοινωνιολόγος της εκλιπούσας ηθοποιού, Γιάννης Αρμουτίδης είχε πάρει συνέντευξη από εκείνη πριν φύγει από τη ζωή. Αποσπάσματα της συνέντευξης παρέμειναν στο «συρτάρι» και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας, ωστόσο τώρα - δύο χρόνια μετά τον θάνατό της - αποτελούν κομμάτι του παζλ που εάν συναρμολογηθεί θα οδηγήσει στη λύση του «μυστηρίου» των συνθηκών θανάτου της. 

Σημειώνεται πως όλο το περιβάλλον της πιστεύει πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. 

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη συνέντευξη αυτή στη Μαίρη Χρονοπούλου ακούστηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». 

Σύμφωνα με τον κ. Αρμουτίδη, η Μαίρη Χρονοπούλου δεχόταν απειλές αλλά δεν ήθελε να μιλήσει εκτεταμένα γι' αυτό. Στη συνέντευξή τους παραδέχθηκε πως ήθελε να φύγει από την Παιανία και το αρχοντικό σπίτι της που της παρείχε όλες τις ανέσεις και να ζήσει λίγο πιο βουκολικά στο κέντρο της Αθήνας. 

Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας

«Η ζωή μου δε νομίζω ότι είναι τίποτα το πρωτότυπο. Λέω να φύγω από την Παιανία, αρκετά χρόνια ήθελα να ζήσω βουκολικά. Με έχει πιάσει μανία να κατέβω στο κέντρο και πάλι».  

Η ηθοποιός θεωρούσε πιο ασφαλές μέρος το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το σπίτι της στην Παιανία δεν είχε κοντά τίποτα άλλο και σε περίπτωση ανάγκης δε θα ήταν εύκολη η βοήθεια, όπως λέει ο κ. Αρμουτίδης. Η αστυνομία γνωρίζει για τις απειλές αλλά και για τα λεγόμενα αυτά της Μαίρης Χρονοπούλου και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΜΑΙΡΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top