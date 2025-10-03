Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου. Την έρευνα έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ένα τραγικό ατύχημα.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2022, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έπειτα από πτώση στις σκάλες του σπιτιού της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Μαίρη Χρονοπούλου: Το ηχητικό ντοκουμέντο και οι απειλές που δεχόταν

Ο καλός φίλος και επικοινωνιολόγος της εκλιπούσας ηθοποιού, Γιάννης Αρμουτίδης είχε πάρει συνέντευξη από εκείνη πριν φύγει από τη ζωή. Αποσπάσματα της συνέντευξης παρέμειναν στο «συρτάρι» και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας, ωστόσο τώρα - δύο χρόνια μετά τον θάνατό της - αποτελούν κομμάτι του παζλ που εάν συναρμολογηθεί θα οδηγήσει στη λύση του «μυστηρίου» των συνθηκών θανάτου της.

Σημειώνεται πως όλο το περιβάλλον της πιστεύει πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη συνέντευξη αυτή στη Μαίρη Χρονοπούλου ακούστηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με τον κ. Αρμουτίδη, η Μαίρη Χρονοπούλου δεχόταν απειλές αλλά δεν ήθελε να μιλήσει εκτεταμένα γι' αυτό. Στη συνέντευξή τους παραδέχθηκε πως ήθελε να φύγει από την Παιανία και το αρχοντικό σπίτι της που της παρείχε όλες τις ανέσεις και να ζήσει λίγο πιο βουκολικά στο κέντρο της Αθήνας.

«Η ζωή μου δε νομίζω ότι είναι τίποτα το πρωτότυπο. Λέω να φύγω από την Παιανία, αρκετά χρόνια ήθελα να ζήσω βουκολικά. Με έχει πιάσει μανία να κατέβω στο κέντρο και πάλι».

Η ηθοποιός θεωρούσε πιο ασφαλές μέρος το κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το σπίτι της στην Παιανία δεν είχε κοντά τίποτα άλλο και σε περίπτωση ανάγκης δε θα ήταν εύκολη η βοήθεια, όπως λέει ο κ. Αρμουτίδης. Η αστυνομία γνωρίζει για τις απειλές αλλά και για τα λεγόμενα αυτά της Μαίρης Χρονοπούλου και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»