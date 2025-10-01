Πρεμιέρα για τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ και στα νοσοκομεία

Μάριος Θεμιστοκλέους: Από αύριο ξεκινάει η λειτουργία της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής / OPEN

Από σήμερα (1/10) το ΕΣΥ παρέχει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ στα νοσοκομεία ηλεκτρονικά. Στόχος της ψηφιοποίησης των ραντεβού είναι να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, η νέα ψηφιακή δομή αναμένεται να αυξήσει τη δυναμική των ραντεβού από τις 500.000 μηνιαίως στις 830.000.

Πώς μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού στο νέο ΕΣΥ

Οι πολίτες έχουν πλέον τρεις δωρεάν επιλογές για να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους:

Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

Μέσω της εφαρμογής MyHealth App

Μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Εξακολουθεί να ισχύει και η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις δομές ή η αυτοπρόσωπη παρουσία. Από σήμερα, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Το νέο σύστημα βασίζεται στο μοντέλο της πλατφόρμας εμβολιασμού κατά την πανδημία COVID-19. Ο πολίτης εισάγει τον ταχυδρομικό του κώδικα ή την ειδικότητα που αναζητά και το σύστημα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία της περιοχής του.

Η τηλεφωνική γραμμή 1566, ενεργή από τον Ιούλιο, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες Υγείας σε έναν αριθμό. Μέσω αυτής, ο πολίτης μπορεί να:

Κλείσει ραντεβού για νοσοκομείο ή γιατρό

Προγραμματίσει ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ενημερωθεί για φαρμακεία και Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Συμμετάσχει σε προληπτικά προγράμματα και εμβολιασμούς

Λάβει πληροφορίες για απογευματινά χειρουργεία και εξετάσεις

Έως τον Ιούνιο του 2026, το 1566 θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών Υγείας.