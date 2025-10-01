Πρεμιέρα για τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ και στα νοσοκομεία

Από 500.000 τα ραντεβού θα αυξηθούν σε 830.000 μηνιαίως

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Πρώτη Δημοσίευση: 01.10.25, 11:30
Μάριος Θεμιστοκλέους: Από αύριο ξεκινάει η λειτουργία της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από σήμερα (1/10) το ΕΣΥ παρέχει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ στα νοσοκομεία ηλεκτρονικά. Στόχος της ψηφιοποίησης των ραντεβού είναι να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις. 

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, η νέα ψηφιακή δομή αναμένεται να αυξήσει τη δυναμική των ραντεβού από τις 500.000 μηνιαίως στις 830.000.

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου

Πώς μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού στο νέο ΕΣΥ

Οι πολίτες έχουν πλέον τρεις δωρεάν επιλογές για να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους:

  • Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566
  • Μέσω της εφαρμογής MyHealth App
  • Μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Εξακολουθεί να ισχύει και η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις δομές ή η αυτοπρόσωπη παρουσία. Από σήμερα, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

Το νέο σύστημα βασίζεται στο μοντέλο της πλατφόρμας εμβολιασμού κατά την πανδημία COVID-19. Ο πολίτης εισάγει τον ταχυδρομικό του κώδικα ή την ειδικότητα που αναζητά και το σύστημα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία της περιοχής του.

Η τηλεφωνική γραμμή 1566, ενεργή από τον Ιούλιο, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες Υγείας σε έναν αριθμό. Μέσω αυτής, ο πολίτης μπορεί να:

  • Κλείσει ραντεβού για νοσοκομείο ή γιατρό
  • Προγραμματίσει ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Ενημερωθεί για φαρμακεία και Φάρμακα Υψηλού Κόστους
  • Συμμετάσχει σε προληπτικά προγράμματα και εμβολιασμούς
  • Λάβει πληροφορίες για απογευματινά χειρουργεία και εξετάσεις

Έως τον Ιούνιο του 2026, το 1566 θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών Υγείας.

 

ΕΣΥ
 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΓΙΑΤΡΟΙ
