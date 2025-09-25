Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου

Τον Αύγουστο του 2023 είχε σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο στο νησί

25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Λέρος: Σταθερή η κατάσταση του Τούρκου μεγιστάνα / ANT1 (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος είχε σωθεί μετά από σοβαρό ατύχημα με το σκάφος του το καλοκαίρι του 2023, προσέφερε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Λέρου.

Λέρος: Ιστιοφόρο εντόπισε δύο σορούς – Νεκρή 31χρονη

Το ατύχημα είχε συμβεί όταν ταξίδευε με τη σύζυγο και τα παιδιά του από τους Λειψούς προς τη Λέρο, με αποτέλεσμα το σκάφος να προσκρούσει σε βράχια. Ο Σαμπαντζί είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ανάμεσά τους και ρήξη σπλήνας, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία, ενώ νοσηλεύτηκε και στη ΜΕΘ.

Υγεία: Πονοκέφαλος οι ελλείψεις – «Θερμή» υποδοχή Άδωνη στη Λέρο   

Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, δωρίζοντας το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (115.000 ευρώ). Η δωρεά έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου και θα διατεθεί για την αγορά σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής.

ΛΕΡΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΑΛΙ ΣΑΜΠΑΝΤΖΙ
 |
ΔΩΡΕΑ
