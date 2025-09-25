Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντζί, ο οποίος είχε σωθεί μετά από σοβαρό ατύχημα με το σκάφος του το καλοκαίρι του 2023, προσέφερε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Λέρου.

Το ατύχημα είχε συμβεί όταν ταξίδευε με τη σύζυγο και τα παιδιά του από τους Λειψούς προς τη Λέρο, με αποτέλεσμα το σκάφος να προσκρούσει σε βράχια. Ο Σαμπαντζί είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ανάμεσά τους και ρήξη σπλήνας, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία, ενώ νοσηλεύτηκε και στη ΜΕΘ.

Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, δωρίζοντας το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (115.000 ευρώ). Η δωρεά έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου και θα διατεθεί για την αγορά σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής.