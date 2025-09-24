Ο Πάνος Κοκκινόπουλος απαντά για τη νέα σειρά και τη Ρούλα Πισπιρίγκου

«Θέλω να με υποδυθεί η Βλαντή», είχε πει σε ανάρτηση η μητέρα από την Πάτρα

Απάντηση για τα σενάρια που θέλουν την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου να μεταφέρεται στη μικρή οθόνη σε σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου έδωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ξεκαθάρισε ότι η σειρά των οκτώ επεισοδίων ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση της κατηγορούμενης μητέρας από την Πάτρα και τις δολοφονίες των τριών παιδιών της.

«Σχετικά με την "είδηση" που κυκλοφορεί ότι θα γίνει σειρά στην ΕΡΤ με τη ζωή της κατηγορούμενης μητέρας από την Πάτρα και πρωταγωνίστρια τη Λένα Παπαληγούρα, σας ενημερώνω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει».

Τι απαντά ο Πάνος Κοκκινόπουλος για τη νέα σειρά και τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, η σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου με τίτλο «Αλήθειες στη Σκοτεινή Πόλη» θα προβληθεί από το Ertflix το 2026.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η ανάρτηση για τον Κοκκινόπουλο - «Θέλω να με υποδυθεί η Βλαντή»

Το 2019, η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε κάνει repost στο κοινό προφίλ που διατηρούσε με τον τότε σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη μια φωτογραφία σελίδας η οποία έγραφε: «Επειδή κάποια μέρα θα το κάνω το έγκλημα, πείτε στον Κοκκινόπουλο ότι θέλω να με υποδυθεί η Βλαντή».

Μάλιστα, όταν η δημοσίευση ήρθε στο «φως», ο κ. Κοκκινόπουλος είχε κάνει με τη σειρά του repost σχολιάζοντας: «Πες το και έγινε!».

Ανάρτηση Ρούλας Πισπιρίγκου για Πάνο Κοκκινόπουλο και Παναγιώτα Βλαντή

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

