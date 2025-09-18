Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»

Σοφία Ζαχαράκη: Όσα είπε για την οικογένειά της, τα σχολικά της χρόνια και τη σχέση της με τον σύντροφό της/ βίντεο Happy Day

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε για τα σχολικά της χρόνια, τους γονείς αλλά και τη σχέση με τον σύντροφό της, Αντώνη Μαρκόπουλο.

Σοφία Ζαχαράκη, το 2023/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο μπαμπάς της θεολόγος και διευθυντής στο Τεχνικό Λύκειο, μόλις λίγα μέτρα από το Γενικό Λύκειο που πήγαινε εκείνη.

Η ίδια θυμάται «εκείνη τη στιγμή που έπαιρνα τον έλεγχο και έβλεπε τι έπαιρνα κάθε φορά στην Άλγεβρα. Ή όταν πήγαιναν να ρωτήσουν οι γονείς.... γιατί ήμουν άτυχη, ο πατέρας μου ήταν διευθυντής, λίγα μέτρα πιο μακριά από το λύκειό μου. Είχε άμεση ενημέρωση κι αν έκανα και καμιά κοπάνα την πρώτη ώρα επίσης είχε και άμεση γνώση».

«Η μητέρα μου έμεινε στο σπίτι για να μας μεγαλώσει. Θεωρώ ότι ζήσαμε νομίζω κανονικά παιδικά χρόνια με εμπειρίες που έχουμε οι περισσότεροι στα σπίτια μας», πρόσθεσε.

Σοφία Ζαχαράκη: H σχέση της με τον Αντώνη Μαρκόπουλο- «Ο Παναθηναϊκός μας ένωσε»

Τη σχέση της με τον επιχειρηματία Αντώνη Μαρκόπουλο, τη χαρακτήρισε αρμονική. «Στην κατάλληλη ηλικία μάλλον, οπότε γι' αυτό θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν μια πολύ καλή ροή», επισήμανε μιλώντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή Happy Day. H υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η σχέση αυτή δεν υπάρχει πολύ καιρό στη ζωή της, αλλά «νομίζω ότι είναι πολύ μεστή, θα ήταν σαν να είναι πολύ καιρό». Ωστόσο, το ζευγάρι δε σκέφτεται προς το παρόν το επόμενο βήμα στη σχέση του, όπως είπε.

«Νομίζω κάνει υπομονή, αλλά επειδή κι εκείνος είναι πάρα πολύ δραστήριος, νομίζω ότι βρίσκουμε, και οι δυο μας και η παρέα, χρόνο να κάνουμε πράγματα ποιοτικά που αρέσουν και που μπορεί να δώσουν μια ποικιλία στην καθημερινότητα. Άρα όλα καλά», συμπλήρωσε.

Η υπουργός άφησε το καλύτερο για το τέλος, καθώς έδωσε μια αναπάντεχη απάντηση σχετικά με τη γνωριμία τους. «Τον ξέρω καιρό, αλλά ο Παναθηναϊκός μας ένωσε, το γήπεδο. Έχουμε διαρκείας στην ίδια θύρα».