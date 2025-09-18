Ο «καιρός του βοριά» θα κυριαρχήσει – Ξεκινούν θυελλώδεις άνεμοι

Ο «καιρός του βοριά» θα είναι ο πρωταγωνιστής των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, με ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρουσάκης, ήδη περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Αττική και το δυτικό Αιγαίο βιώνουν ισχυρές ριπές ανέμων.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση, λόγω των υψηλών πιέσεων που καλύπτουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό με αντικυκλωνικές συνθήκες και χαμηλές πιέσεις που δρουν στην ευρύτερη περιοχή θα φέρουν ενισχυμένους βοριάδες κυρίως στο Αιγαίο, καθώς και δροσερότερες αέριες μάζες.

Το φαινόμενο αυτό θα λειτουργήσει σαν φυσικό «τείχος», εμποδίζοντας τα βαρομετρικά χαμηλά να κινηθούν προς τη χώρα μας, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα για κακοκαιρία.

Όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, για σήμερα (18/09), προβλέπεται κυριαρχία του βόρειου ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, με τις ριπές των ανέμων να αγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Το σκηνικό συμπληρώνει η ξηρή ατμόσφαιρα, η οποία, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, αναπτύσσονται νεφώσεις, κυρίως πάνω από ορεινούς όγκους, που ενδέχεται να δώσουν τοπικές, ασθενείς βροχές σε τμήματα της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, ενδεχομένως στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Στα βόρεια και δυτικά, ο καιρός δίνει την αίσθηση πρώιμου φθινοπώρου, με δροσιά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Το Νευροκόπι ξύπνησε σήμερα στους 8 βαθμούς Κελσίου, η Φλώρινα στους 10, ενώ 12 είχε η περιοχή της Πάρνηθας. Το μεσημέρι, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου.

Εξαίρεση αποτελεί η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και η νότια Κρήτη, όπου οι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες (λίβας), ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο και την Παρασκευή (19/09), με βασικό χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, σε οριακό επίπεδο για την επιβολή απαγορευτικού απόπλου.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς, τουλάχιστον έως και την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα, πάντως, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά ξανά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Τα μελτέμια θα εξασθενήσουν μέσα στο Αιγαίο, επιτρέποντας στη ζέστη να επιστρέψει.

Meteo: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Σύμφωνα με το Meteo σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου ενώ υψηλός είναι ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη και τη Παρασκευή, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 km/h.

Καιρός: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών.

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρας μας και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 5-6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένεται να διατηρηθούν έως και τουλάχιστον το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.