Φωτιά τώρα στο Καματερό

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ελλαδα
Φωτιά Τώρα Στο Καματερό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Καματερό Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΟΤΑ.

