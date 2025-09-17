Φωτιά τώρα στο Καματερό

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στο Καματερό Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες OTA.