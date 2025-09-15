«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (15/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε δικηγόρος της καταδικασμένης πρωτόδικα μητέρας από την Πάτρα. Η Βάσω Πανταζή αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της εντολέως της, που έχει προκαλέσει πληθώρα συζητήσεων. 

«Η μητέρα από την Πάτρα βιώνει έναν πρωτόγνωρο Γολγοθά, ο οποίος δεν τιμά σε καμία περίπτωση το Κράτος Δικαίου και την ελληνική έννομη τάξη. Κάθε κατηγορούμενος, ακόμα κι αν κατηγορείται για τις πιο ειδεχθείς πράξεις που μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, δικαιούται μια σωφρονιστική μεταχείριση που να ομοιάζει σε ανθρώπους και όχι σε άλλου είδους πλάσματα», είπε αρχικά η κ. Πανταζή. 

Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της

Λίγο μετά η δικηγόρος αποσαφήνισε ότι η πρωτόδικα καταδικασμένη μητέρα κρατείται στις φυλακές της Θήβας. «Είναι σε κελί μαζί με άλλες κρατούμενες και τα πάει πολύ καλά με τις συγκρατούμενές της. Δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ το παραμικρό ζήτημα για την ασφάλειά της»

Η δικηγόρος της μητέρας από την Πάτρα

Η ασθένεια από την οποία πάσχει η μητέρα από την Πάτρα

Στη συνέχεια, η Βάσω Πανταζή μίλησε και για την ασθένεια από την οποία πάσχει η μητέρα από την Πάτρα και την αναγκάζει μία φορά την εβδομάδα να μεταφέρεται στην Αθήνα και σε δημόσιο νοσοκομείο ώστε να κάνει τη θεραπεία της. 

«Η ίδια η φυλακή έχει με έγγραφό της ενημερώσει ότι οι θεραπείες που χρειάζεται να κάνει η εντολέας μου για την πολύ σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχει, που είναι συστημικός ερυθηματώδης λύκος και μάλιστα με πολύ έντονους μυοσκελετικούς πόνους. Φανταστείτε ότι είναι ανοσοκατεσταλμένη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Αυτή η γυναίκα κάθε Πέμπτη μετάγεται λίγο πριν μπει στο Λαϊκό νοσοκομείο για τις θεραπείες της, κάνει το ταξίδι αυτό μέσα σε μία κλούβα και επιστρέφει εκ νέου στις φυλακές της Θήβας». 

Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου

Η δικηγόρος τόνισε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρεται η μητέρα της Πάτρας στην Αθήνα είναι απάνθρωπες, δεδομένης και της κατάστασης της υγείας της, ενώ υπογράμμισε πως θα αιτηθεί να μεταφερθεί μόνιμα στις φυλακές Κορυδαλλού με σκοπό να κάνει ευκολότερα τη θεραπεία που χρειάζεται.

Τέλος, η κ. Πανταζή πρόσθεσε: «Πράγματι, στις τελευταίες εξετάσεις που έκανε η κρατούμενη, διαπιστώθηκαν κάποιες αλλοιώσεις σε συγκεκριμένους ιστούς του οργανισμού της, που δημιουργούν την εικόνα προκαρκινωμάτων. Θα διαπιστωθεί αν τελικώς θα μείνουμε σε αυτό το στάδιο ή αν πράγματι έχει εκδηλωθεί η ασθένεια του καρκίνου». 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 |
ΒΑΣΩ ΠΑΝΤΑΖΗ
