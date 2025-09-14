Θεσσαλονίκη: Ταχύπλοο χτύπησε σε κτίσμα και αναποδογύρισε

Μια παρολίγον τραγωδία θα σημειωνόταν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης, όταν ταχύπλοο προσέκρουσε σε παλαιό κτίσμα μέσα στη θάλασσα και αναποδογύρισε. Ένας από τους επιβαίνοντες μίλησε αποκλειστικά στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου για την περιπέτειά τους, που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος.

Θεσσαλονίκη: Ταχύπλοο προσέκρουσε σε κτίσμα και αναποδογύρισε

Στα πλάνα που καταγράφηκαν, φαίνεται ένας από τους πέντε επιβάτες του ταχύπλοου που προσέκρουσε σε κτίσμα μέσα στο βυθό, κοντά στην ακτή, και αναποδογύρισε.

Οι πρώτοι που έσπευσαν να τους βοηθήσουν ήταν αθλητές κάιτ-σέρφ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

«Τους είδαμε την ώρα που έπεσαν πάνω στο κτίσμα. Είναι πολύ επικίνδυνο, εμείς βάζουμε σημάνσεις, αλλά τις παίρνει ο αέρας. Έχουμε κάνει αίτημα και στο Λιμενικό. Είναι πολύ επικίνδυνα», λέει ο αθλητής που τους βοήθησε.

Ένα κτίσμα που υπάρχει μέσα στη θάλασσα, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε. Η πενταμελής παρέα που επέστρεφε από τη Μηχανιώνα με το ταχύπλοό της δεν το γνώριζε, καθώς δεν υπήρχε σήμανση. Αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσει στο κτίσμα και να αναποδογυρίσει το σκάφος.

Μπορεί να σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα, ωστόσο και οι πέντε επιβάτες κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στη στεριά.

Ένας από τους επιβάτες κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές. Στο σημείο έφτασε πλωτό μέσο του Λιμενικού, φορτηγό πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Και οι πέντε επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.