Θερμαϊκός κόλπος: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος στήθηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο, μετά τη σύγκρουση αλιευτικού σε βραχώδη ακτή, στην περιοχή ανάμεσα στο Αγγελοχώρι και τη Νέα Μηχανιώνα, κοντά στη Ριβιέρα Beach.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Όλοι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια στην ακτή, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου.

Η ειδοποίηση προς τις αρχές έγινε άμεσα από έναν εκ των επιβαινόντων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό τους. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, με άνεμο ΝΝΔ εντάσεως 2 μποφόρ.