Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού

Μπήκε στον παράδρομο και στη συνέχεια έκανε αναστροφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 00:01 Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών
12.09.25 , 23:46 ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο Κρήτης
12.09.25 , 23:45 Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»
12.09.25 , 23:01 All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:43 Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού
12.09.25 , 22:14 Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να «βουτήξει» χρήματα και κοσμήματα
12.09.25 , 21:55 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
12.09.25 , 21:34 Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!
12.09.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 12/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 100.000.000 ευρώ
12.09.25 , 21:18 Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
12.09.25 , 20:35 Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
12.09.25 , 20:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε
12.09.25 , 20:05 Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους
12.09.25 , 20:04 Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κ. Τσεγγενέ, Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, στο ύψος του Αιγίου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός αυτοκινήτου να απανθρακωθεί και ο δεύτερος οδηγός να καταλήξει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 73χρονη γυναίκα, πριν τη μοιραία σύγκρουση, οδηγούσε ανάποδα επί ένα χιλιόμετρο

Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα

Πώς συνέβη το πρωτοφανές τροχαίο στη νέα εθνική οδό Πατρών - Αθηνών εξήγησε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Mάρα Ζαχαρέα. 

Όπως είπε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, η γυναίκα οδηγούσε με κατεύθυνση προς Πάτρα. Στη Σήραγγα της Παναγοπούλας υπάρχει σχετική οδοσήμανση που ενημερώνει πως τα φορτηγά που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να ακολουθήσουν για λόγους ασφαλείας την παρακαμπτήρια οδό προς τα δεξιά.

Η γυναίκα μπερδεύτηκε και μπήκε στην παρακαμπτήρια οδό.

Tροχαίο Πάτρα: Το μοιραίο λάθος που έκανε η 73χρονη οδηγός

Μόλις συνειδητοποίησε πως έκανε λάθος, πήρε τη μοιραία απόφαση να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να μπει πάλι στο ρεύμα προς την Πάτρα αλλά εκείνη να κινείται αντίθετα προς Αθήνα.

Οι οδηγοί της κόρναραν, της άναβαν τα φώτα αλλά το όχημά της για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο κινείτο αντίθετα στον δρόμο, μέχρι που σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση με το αγροτικό που στοίχισε τη ζωή της ίδιας και του 54χρονου οδηγού του άλλου αυτοκινήτου. 

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top