Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού

Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, στο ύψος του Αιγίου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός αυτοκινήτου να απανθρακωθεί και ο δεύτερος οδηγός να καταλήξει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 73χρονη γυναίκα, πριν τη μοιραία σύγκρουση, οδηγούσε ανάποδα επί ένα χιλιόμετρο.

Πώς συνέβη το πρωτοφανές τροχαίο στη νέα εθνική οδό Πατρών - Αθηνών εξήγησε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Mάρα Ζαχαρέα.

Όπως είπε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, η γυναίκα οδηγούσε με κατεύθυνση προς Πάτρα. Στη Σήραγγα της Παναγοπούλας υπάρχει σχετική οδοσήμανση που ενημερώνει πως τα φορτηγά που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να ακολουθήσουν για λόγους ασφαλείας την παρακαμπτήρια οδό προς τα δεξιά.

Η γυναίκα μπερδεύτηκε και μπήκε στην παρακαμπτήρια οδό.

Μόλις συνειδητοποίησε πως έκανε λάθος, πήρε τη μοιραία απόφαση να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να μπει πάλι στο ρεύμα προς την Πάτρα αλλά εκείνη να κινείται αντίθετα προς Αθήνα.

Οι οδηγοί της κόρναραν, της άναβαν τα φώτα αλλά το όχημά της για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο κινείτο αντίθετα στον δρόμο, μέχρι που σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση με το αγροτικό που στοίχισε τη ζωή της ίδιας και του 54χρονου οδηγού του άλλου αυτοκινήτου.

