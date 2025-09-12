Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα

Το αυτοκίνητο έκανε τούμπες στον αέρα, πριν τυλιχθεί στις φλόγες

12.09.25 , 10:40 Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα
Σοκ προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με το αιματηρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα

Σύμφωνα με αυτές, η 73χρονη οδηγός του ΙΧ, η οποία κάηκε ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητό της, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα από το ρεύμα κυκλοφορίας.

Τροχαίο Πάτρα: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κάηκε ζωντανή

Η οδηγός φέρεται να μπήκε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα.

Η 73χρονη οδηγός φέρεται να οδηγούσε ανάποδα στην Ολυμπία Οδό επί ένα χλμ. - tempo24.news

Η 73χρονη οδηγός φέρεται να οδηγούσε ανάποδα στην Ολυμπία Οδό επί ένα χλμ. - tempo24.news

Όταν όμως έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο νεκροί μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως διερχόμενοι οδηγοί έκαναν απεγνωσμένα σήμα στη γυναίκα, αλλά εκείνη δεν είχε καταλάβει ότι κινούταν ανάποδα. 

Δυστυχώς το αυτοκίνητο της γυναίκας συγκρούστηκε μετωπικά με ένα αγροτικό, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το ΙΧ αφού εκτινάχθηκε, έκανε 2 – 3 τούμπες στον αέρα, προσγειώθηκε στο οδόστρωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η γυναίκα και να απανθρακωθεί. 

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν βαριά και οι δύο επιβαίνοντες στο αγροτικό αυτοκίνητο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας, ενώ ο άλλος παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ολυμπία Οδός έμεινε για ώρες κλειστή στο ρεύμα προς Πάτρα, μέχρι να καθαριστεί ο δρόμος.
 

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
