Αυτοκτονίες: Η Ελλάδα με τον 2ο χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη

Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» - Τα στοιχεία της Eurostat

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 19:06 Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
10.09.25 , 19:03 Ford Puma Gen-E: Έπιασε κορυφή με όλη την σημασία των λεξεων
10.09.25 , 18:59 Αυξήσεις μισθών από 1/1/2026 με τη μείωση της παρακράτησης φόρου
10.09.25 , 18:48 Kia: Πρεμιέρα για το Concept EV2 στο Μόναχο
10.09.25 , 18:46 Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία
10.09.25 , 18:12 Αυτοκτονίες: Η Ελλάδα με τον 2ο χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη
10.09.25 , 17:34 Κατέθεσε προσφορά η CHEVRON στον Διαγωνισμό για κοιτάσματα νότια της Κρήτης
10.09.25 , 17:24 Εύα Χαντάβα: Ο «εφιάλτης» που βίωσε στο Νεπάλ - «Πίστευα πως θα πεθάνω»
10.09.25 , 17:19 Aυτά είναι τα ζώδια που ως τις 19 Σεπτεμβρίου θα δουν μεγάλες αλλαγές
10.09.25 , 17:16 SAFE: 787 εκατ. ευρώ για την Άμυνα της Ελλάδας ενέκρινε η Κομισιόν
10.09.25 , 17:00 Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
10.09.25 , 16:54 Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
10.09.25 , 15:43 GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;
10.09.25 , 15:35 Stan - Βέρα Σωτηροπούλου: Aδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
10.09.25 , 15:18 Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»
Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά του
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Στις 469 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα για το 2024 / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα καταγράφει τα δεύτερα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη μετά την Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022. Στη χώρα μας αναφέρονται 4,56 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 10,58.

Παρά τη θετική εικόνα, το ποσοστό παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το 2021 (4,15). Πρώτη στην Ευρώπη είναι η Κύπρος (4,12), ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης η Μάλτα (5,21), η Ιταλία (5,93) και η Βουλγαρία (6,35).

Eurostat: Καμία μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ήπειρο και τα χαμηλότερα στη Στερεά Ελλάδα.

Μείωση στις αυτοκτονίες νέων στην Ε.Ε.

Το 2022, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 5.017 θάνατοι νέων 15-29 ετών από εκούσιο αυτοτραυματισμό, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με το 2011. Για τους νέους, οι αυτοκτονίες αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα.

Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην ηλικία 25-29 ετών (8,3/100.000), ακολουθούν οι 20-24 (7,7) και οι 15-19 (4,4). Από το 2011 παρατηρείται σταθερή μείωση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ιαπωνία: Αύξηση καταγράφουν οι αυτοκτονίες γυναικών για δεύτερη χρονιά

Συνολικά στον πληθυσμό της Ε.Ε., το 2022 σημειώθηκαν 10,24 θάνατοι/100.000, μειωμένοι κατά 10% σε σύγκριση με το 2011, αλλά αυξημένοι σε σχέση με το 2021. Τις υψηλότερες τιμές εμφανίζουν Σλοβενία (18,3), Λιθουανία (18,2) και Ουγγαρία (16,7).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROSTAT
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top