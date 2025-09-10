Αυτοκτονίες: Η Ελλάδα με τον 2ο χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη

Στις 469 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα για το 2024 / ΕΡΤ

Η Ελλάδα καταγράφει τα δεύτερα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη μετά την Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022. Στη χώρα μας αναφέρονται 4,56 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 10,58.

Παρά τη θετική εικόνα, το ποσοστό παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το 2021 (4,15). Πρώτη στην Ευρώπη είναι η Κύπρος (4,12), ενώ χαμηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης η Μάλτα (5,21), η Ιταλία (5,93) και η Βουλγαρία (6,35).

Στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ήπειρο και τα χαμηλότερα στη Στερεά Ελλάδα.

Μείωση στις αυτοκτονίες νέων στην Ε.Ε.

Το 2022, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 5.017 θάνατοι νέων 15-29 ετών από εκούσιο αυτοτραυματισμό, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με το 2011. Για τους νέους, οι αυτοκτονίες αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα.

Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην ηλικία 25-29 ετών (8,3/100.000), ακολουθούν οι 20-24 (7,7) και οι 15-19 (4,4). Από το 2011 παρατηρείται σταθερή μείωση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Συνολικά στον πληθυσμό της Ε.Ε., το 2022 σημειώθηκαν 10,24 θάνατοι/100.000, μειωμένοι κατά 10% σε σύγκριση με το 2011, αλλά αυξημένοι σε σχέση με το 2021. Τις υψηλότερες τιμές εμφανίζουν Σλοβενία (18,3), Λιθουανία (18,2) και Ουγγαρία (16,7).