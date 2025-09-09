Σεισμός Νέα Στύρα: «Λαβώθηκαν» 15 σπίτια - Επηρεάστηκε το ρήγμα του Ωρωπού;

Άγνωστο και αχαρτογράφητο είναι, σύμφωνα με σεισμολόγους, το υποθαλάσσιο ρήγμα ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Μαραθώνα, που έδωσε τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, που ταρακούνησε Εύβοια και Αττική. Ο απεσταλμένος του STAR στην περιοχή, Γιάννης Σωτηρόπουλος μεταφέρει την εικόνα.

Συνολικά 15 σπίτια στα Στύρα Ευβοίας έχουν υποστεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Ο «χορός» των Ρίχτερ προκάλεσε ρωγμές στην τοιχοποιία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στο εσωτερικό σπιτιού που επλήγη από τον εγκέλαδο και στο οποίο διαμένει μια εξαμελής οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά. Από τα μεσάνυχτα έχουν χάσει τον ύπνο τους, φοβούνται να μείνουν και απόψε μέσα στο σπίτι τους. Όπως λένε, πάντως, οι σεισμολόγοι πρέπει να περιμένουμε να περάσουν τουλάχιστον δύο 24ωρα για να υπάρχουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Υπάρχει, τέλος, το ενδεχόμενο να έχει επηρεαστεί κάποιο γειτονικό ρήγμα, όπως για παράδειγμα το επικίνδυνο ρήγμα του Ωρωπού, που «κοιμάται» εδώ και 80 χρόνια και είχε δώσει σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ.