Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»

Η ηθοποιός φοβήθηκε πολύ!

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram


Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα κι έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική και την Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 00:27 της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου με μέγεθος 5,2 Ρίχτερ.

Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός αναστάτωσε αρκετούς κι ανάμεσά τους και τη Μαρία Σολωμού. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την ανησυχία της.

Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»

«Ευτυχώς δεν αγχώνομαι εύκολα. Άκουσα για μετασεισμούς. Άντε να κοιμηθείς τώρα. Εντωμεταξύ στη γειτονιά μάλλον χ@στηκαν, κανείς δεν βγήκε μπαλκόνι, Τι σκ@τα;;; Μόνο Millennials έχουμε;», έγραψε αρχικά η Μαρία Σολωμού και σε επόμενο story συμπλήρωσε με χιούμορ: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι».

Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, κάθε απόγευμα 16:00 με 19:00, η Μαρία Σoλωμού έρχεται στην πιο… θορυβώδη και αυθεντική «Πολυκατοικία» του ραδιοφώνου, στον Δρόμο 89,8

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες»

Η «Πολυκατοικία της Μαρίας» δεν είναι μια συνηθισμένη εκπομπή. Είναι ένα πολύχρωμο, καθημερινό ραδιοφωνικό σενάριο γεμάτο κουδούνια, φωνές, γέλια, τσακωμούς, μυστικά κι απογευματινούς καφέδες, όλα υπό την χαρακτηριστική ματιά και το αστείρευτο χιούμορ της Μαρίας Σωλομού.

Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»

Από 15 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 16:00 – 19:00, συντονιζόμαστε στην «Πολυκατοικία της Μαρίας» -φυσικά- στον ΔΡΟΜΟ!

