Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε

Τα πρώτα της λόγια, βγαίνοντας από τα δικαστήρια

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/9/2025)
Ολοκληρώθηκε η απολογία της 45χρονης επιχειρηματία, η οποία οδηγούσε την πολυτελή Πόρσε που ενεπλάκη στο τροχαίο της Θεσσαλονίκης με τους δύο τραυματίες. Η ίδια κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του ζευγαριού.

Η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, 50.000 ευρώ εγγύηση και υποχρεούται κάθε πέντε του μήνα να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος, δε θα μπορεί να οδηγεί.

Σαμαράς για τροχαίο Πόρσε: «Μου είπαν να σβήσω τα stories από το Instagram»

Η γυναίκα αυτή, βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα πρώτα λόγια που είπε είναι «Νιώθω τεράστιες τύψεις. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά, αυτό με νοιάζει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη». 

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα αυτή με την Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένη, χτυπήσει ένα αυτοκίνητο που οδηγούσαν δύο νεαρά παιδιά, 26-28 ετών και τα έστειλε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένα. 

Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche

Ο 28χρονος είναι καλύτερα. Η 26χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.| 

