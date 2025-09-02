Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε

Ολοκληρώθηκε η απολογία της 45χρονης επιχειρηματία, η οποία οδηγούσε την πολυτελή Πόρσε που ενεπλάκη στο τροχαίο της Θεσσαλονίκης με τους δύο τραυματίες. Η ίδια κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του ζευγαριού.

Η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, 50.000 ευρώ εγγύηση και υποχρεούται κάθε πέντε του μήνα να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος, δε θα μπορεί να οδηγεί.

Η γυναίκα αυτή, βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα πρώτα λόγια που είπε είναι «Νιώθω τεράστιες τύψεις. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά, αυτό με νοιάζει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη».

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα αυτή με την Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένη, χτυπήσει ένα αυτοκίνητο που οδηγούσαν δύο νεαρά παιδιά, 26-28 ετών και τα έστειλε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένα.

Ο 28χρονος είναι καλύτερα. Η 26χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.|