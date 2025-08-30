Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche

«Δεν έχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της», λένε οι δικηγόροι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.25 , 14:52 Δώρα Παντέλη: Πρώτη επέτειος γάμου με τον σύζυγό της - Πώς τη γιόρτασε
30.08.25 , 14:48 Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche
30.08.25 , 14:40 Βόλος: 18χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του
30.08.25 , 14:05 Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο
30.08.25 , 13:20 Ήβη Αδάμου: Πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη
30.08.25 , 12:43 Έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το απόγευμα
30.08.25 , 12:37 Route 360: Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
30.08.25 , 12:21 Πάτρα: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου» - Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης
30.08.25 , 11:40 Ανδρομάχη: Η εγκυμοσύνη και η δύσκολη οικογενειακή στιγμή που αντιμετώπισε
30.08.25 , 11:38 Σίφνος: Θρήνος για 14χρονο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του
30.08.25 , 10:53 Δημόσιοι Υπάλληλοι: Απόλυση για όσους αρνούνται επί 2 χρόνια την αξιολόγηση
30.08.25 , 10:43 Αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα 12 ζώδια
30.08.25 , 10:30 Χρύσα Φώσκολου - Χρήστος Τσιγουρής: Πρεμιέρα της εκπομπής «Τώρα Μαζί»
30.08.25 , 10:15 45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της
30.08.25 , 09:51 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με αποκαλυπτικό μπικίνι στην παραλία
Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Τροχαίο Θέρμη: «Η 45χρονη δεν έχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της»
Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.08.25, 13:28
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στην 45χρονη οδηγό της Porsche που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε σε βάρος της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche ο εισαγγελέας - Eurokinissi

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε σε βάρος της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche ο εισαγγελέας - Eurokinissi

Μετά τη δίωξη που άσκησε σε βάρος της ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τροχαίο Θέρμη: «Δε βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης»

Οι δικηγόροι της φτάνοντας στα δικαστήρια δήλωσαν: «Δεν βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης».

Η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη στη Θέρμη

Η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη στη Θέρμη

45χρονη Porsche: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία της

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα της εντολέως μας. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της κοπέλας και προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει γίνει. Έχουν βγει οι αιματολογικές, δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Δεν έφυγε απο το σημείο, δεν έχουμε εγκατάλειψη», δήλωσε ο δικηγόρος της οδηγού της Porsche, Μιχάλης Σανίδας.

«Η πελάτισσα μας έχει σακατευτεί, είναι διαλυμένη εδώ και δύο μέρες. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ όλη της η δεξιά πλευρά. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήρε η φίλη της που ήταν στο πίσω αυτοκίνητο και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ. Δεν φαίνεται το άλλο αυτοκίνητο, υπάρχει στη δικογραφία και αυτό», πρόσθεσε.

H 45χρονη φτάνοντας στα δικαστήρια για να απολογηθεί - Eurokinissi

H 45χρονη φτάνοντας στα δικαστήρια για να απολογηθεί - Eurokinissi

Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσας μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσα μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», είπε από την πλευρά του ο έτερος δικηγόρος της 45χρονος, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη

Η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κοινωνικοοικονομικό το ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε νομικά τελούμε σε απορία. Όταν κάποιος χτυπάει, είναι σε σοκ. Από πίσω ήταν η φίλη της, βγήκε και τη μάζεψε η φίλη της κι έφυγε. Απο το σημείο που χτύπησε η πελάτισσα μας δεν είναι εμφανές το έτερο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο», πρόσθεσε.

Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη

Οι δικηγόροι της 45χρονης επανέλαβαν ότι η γυναίκα δεν εγκατάλειψε το σημείο του ατυχήματος και ότι έχει μερική απώλεια μνήμης από το σοκ που υπέστη.

Ωστόσο παραμένει το ερώτημα πώς κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο, αλλά και πώς πήγε στο νοσοκομείο. Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο και την αστυνομία για να αναφέρει το γεγονός. 

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων

Η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η Porsche εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά. 

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ο σύντροφός της ελαφρύτερα. Και οι δύο νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΘΕΡΜΗ
 |
PORSCHE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top