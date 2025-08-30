Τροχαίο Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος της 45χρονης οδηγού Porsche

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στην 45χρονη οδηγό της Porsche που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε σε βάρος της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche ο εισαγγελέας - Eurokinissi

Μετά τη δίωξη που άσκησε σε βάρος της ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τροχαίο Θέρμη: «Δε βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης»

Οι δικηγόροι της φτάνοντας στα δικαστήρια δήλωσαν: «Δεν βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης».

Η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη στη Θέρμη

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα της εντολέως μας. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα της κοπέλας και προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς τι έχει γίνει. Έχουν βγει οι αιματολογικές, δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Δεν έφυγε απο το σημείο, δεν έχουμε εγκατάλειψη», δήλωσε ο δικηγόρος της οδηγού της Porsche, Μιχάλης Σανίδας.

«Η πελάτισσα μας έχει σακατευτεί, είναι διαλυμένη εδώ και δύο μέρες. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ όλη της η δεξιά πλευρά. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήρε η φίλη της που ήταν στο πίσω αυτοκίνητο και την πήγε κατευθείαν στο ΑΧΕΠΑ. Δεν φαίνεται το άλλο αυτοκίνητο, υπάρχει στη δικογραφία και αυτό», πρόσθεσε.

H 45χρονη φτάνοντας στα δικαστήρια για να απολογηθεί - Eurokinissi

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσας μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσα μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», είπε από την πλευρά του ο έτερος δικηγόρος της 45χρονος, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κοινωνικοοικονομικό το ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε νομικά τελούμε σε απορία. Όταν κάποιος χτυπάει, είναι σε σοκ. Από πίσω ήταν η φίλη της, βγήκε και τη μάζεψε η φίλη της κι έφυγε. Απο το σημείο που χτύπησε η πελάτισσα μας δεν είναι εμφανές το έτερο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο», πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι της 45χρονης επανέλαβαν ότι η γυναίκα δεν εγκατάλειψε το σημείο του ατυχήματος και ότι έχει μερική απώλεια μνήμης από το σοκ που υπέστη.

Ωστόσο παραμένει το ερώτημα πώς κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο, αλλά και πώς πήγε στο νοσοκομείο. Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο και την αστυνομία για να αναφέρει το γεγονός.

Η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ η Porsche εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ο σύντροφός της ελαφρύτερα. Και οι δύο νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ.

