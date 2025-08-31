Μαζική επιστροφή εκδρομέων: Πάνω από 33.000 αφίξεις στα λιμάνια της Αττικής

Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής σε «πυρετό» επιστροφών.

Μόνο σήμερα, Κυριακή, υπολογίζεται ότι πάνω από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, την ώρα που πολλοί ακόμη συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, αναχωρώντας για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα στοιχεία των Λιμενικών Αρχών, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση τόσο στο λιμάνι όσο και στους γύρω οδικούς άξονες. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως για την επιβίβαση, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Οι εικόνες από το λιμάνι είναι χαρακτηριστικές: πλήθη επιβατών με αποσκευές κατακλύζουν τους χώρους αφίξεων, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες καλοκαιρινές μέρες, επιβιβαζόμεοι στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.

