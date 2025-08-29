Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα

Ο φίλος του που διασώθηκε είναι πορνοστάρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 15:58 Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
29.08.25 , 15:52 Τρία υπουργεία κατά του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 15:47 Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο
29.08.25 , 15:33 Σίσσυ Χρηστίδου: Ετοίμασε τούρτα γενεθλίων red velvet στον γιο της, Μάικ
29.08.25 , 15:00 Eξελίξεις στον Παναθηναϊκό με τον Λεσόρ
29.08.25 , 14:55 Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι - Συνελήφθη ο πατέρας του
29.08.25 , 14:53 Selini: H πολύπλευρη καλλιτέχνιδα είναι «το φως μέσα στο σκοτάδι»
29.08.25 , 14:48 Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
29.08.25 , 14:25 Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα
29.08.25 , 14:14 VW ID. Buzz: Κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025
29.08.25 , 14:11 Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη
29.08.25 , 14:00 Κατερίνα Καραβάτου: Ο Κρατερός Κατσούλης πήγε στην εκπομπή της καλεσμένος
29.08.25 , 13:59 Τέλος ο Μουρίνιο από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε
29.08.25 , 13:45 Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
29.08.25 , 13:38 Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
Καστοριά: Θρήνος για τον Θέμη και την Αλεξάνδρα – Σήμερα οι κηδείες τους
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Τροχαίο Θέρμη: Τρεις φορές πάνω από το όριο είχε πιει η 45χρονη
Τροχαίο Θέρμη: Σε 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής ανήκει η Porsche
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα 25χρονο γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία είναι ο άνδρας που είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο σε ιδιωτική πισίνα δωματίου σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Μύκονος: Νεκρός 25χρονος μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας ξενοδοχείου

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun πρόκειται για τον Yago Luiz da Campos e Silva, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Νησί των Ανέμων για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Mαζί του ένας 23χρονος φίλος του, ο οποίος είχε βρεθεί δίπλα του σε κωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διέφυγε τελικά τον κίνδυνο. 

 

 

Ο φίλος του ονομάζεται Ράιαν Σιλβέιρα και είναι πρωταγωνιστής και δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων. 

 

 

Όπως έγινε γνωστό οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην πισίνα του δωματίου που είχαν νοικιάσει σε ξενοδοχείο στον Ορνό, όταν εργαζόμενοι μπήκαν μέσα από το μπαλκόνι, λόγω διαρροής νερού. 

 

 

Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός, ενώ ο φίλος του ανασύρθηκε από την πισίνα από το προσωπικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε σε κώμα για αρκετές μέρες και πλέον έχει συνέλθει, έχει επανακτήσει την ομιλία του, αλλά δε θυμάται τι συνέβη πριν από το περιστατικό.

 

 

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο δωμάτιο των δύο ανδρών βρέθηκαν μια σύριγγα και τέσσερα σακουλάκια με άγνωστη λευκή σκόνη που στάλθηκαν για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. 

 

 

Η Εισαγγελία Σύρου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος. 

Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα έχει ήδη επιβεβαιώσει τον θάνατο του μοντέλου και παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
ΜΟΝΤΕΛΟ
 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top