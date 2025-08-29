Μύκονος: Γνωστό μοντέλο ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα

Ένα 25χρονο γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία είναι ο άνδρας που είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο σε ιδιωτική πισίνα δωματίου σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun πρόκειται για τον Yago Luiz da Campos e Silva, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Νησί των Ανέμων για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Mαζί του ένας 23χρονος φίλος του, ο οποίος είχε βρεθεί δίπλα του σε κωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διέφυγε τελικά τον κίνδυνο.

Ο φίλος του ονομάζεται Ράιαν Σιλβέιρα και είναι πρωταγωνιστής και δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων.

Όπως έγινε γνωστό οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην πισίνα του δωματίου που είχαν νοικιάσει σε ξενοδοχείο στον Ορνό, όταν εργαζόμενοι μπήκαν μέσα από το μπαλκόνι, λόγω διαρροής νερού.

Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός, ενώ ο φίλος του ανασύρθηκε από την πισίνα από το προσωπικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε σε κώμα για αρκετές μέρες και πλέον έχει συνέλθει, έχει επανακτήσει την ομιλία του, αλλά δε θυμάται τι συνέβη πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο δωμάτιο των δύο ανδρών βρέθηκαν μια σύριγγα και τέσσερα σακουλάκια με άγνωστη λευκή σκόνη που στάλθηκαν για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η Εισαγγελία Σύρου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος.

Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα έχει ήδη επιβεβαιώσει τον θάνατο του μοντέλου και παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.