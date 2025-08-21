Μέτσοβο: «Είναι σε καλή κατάσταση» - Τα νεότερα για την υγεία του 15χρονου

Συγκίνησε το πανελλήνιο η ιστορία του 15χρονου Δημήτρη που έπαθε θερμοπληξία στο Μέτσοβο, και λόγω της ανιδρωσίας από την οποία πάσχει, χρειάστηκε μεταμόσχευση ύπατος και μεταφέρθηκε στην Ιταλία για το χειρουργείο.

Οι γονείς του Δημήτρη με τον γιατρό του, Ρενάτο Ρομανιόλι

Από το πλευρό του Δημήτρη δεν έχουν φύγει λεπτό όλο αυτό το διάστημα οι γονείς του, περιμένοντας τα καλά νέα για το παιδί τους που δίνει τη δική του σκληρή «μάχη».

Ο 15χρονος βρίσκεται ακόμα στο Τορίνο και αναρρώνει μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στην οποία υπεβλήθη.

Ο πατέρας του, μιλώντας στο onlarissa.gr, έδωσε πολύ ευχάριστες πληροφορίες για τον γιο του και την κατάστασή του, που - όπως λέει - είναι καλή. Μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».