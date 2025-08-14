Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής

Έως 18/8 η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία ( intimenews) / Αλεξόπουλος Ανδρέας
Χαλκιδική: Απαγόρευση Κυκλοφορίας Λόγω Κινδύνου Πυρκαγιάς
Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών, παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε αρκετές περιοχές της Χαλκιδικής.

Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί της 15ης Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της 18ης Αυγούστου 2025.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές που αφορούν είναι:

  • Στην Κασσάνδρα, από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή και γύρω από τα σημεία «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» στην περιοχή Παλιουρίου.
  • Στη Σιθωνία, στην περιοχή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Συκιά.
  • Στον Δήμο Αριστοτέλη, από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.
  • Στον Χολομώντα, στις Αναδασώσεις Βραστάμων και στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη.
