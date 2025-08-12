Λυκαβηττός: Νεαρός πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε στο κενό

Συναγερμός σήμανε στον Λυκαβηττό το πρωί της Τρίτης, όταν τουρίστας έπεσε στο κενό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, ηλικίας 25-30 ετών από το εξωτερικό, βρισκόταν στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, όταν άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, βρέθηκε στον γκρεμό από τη μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στην άκρη του προαύλιου χώρου.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο νεαρός πήγε να βγάλει φωτογραφία, παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, έχασε την ισορροπία του και κατά την πτώση του, χτύπησε πρώτα στα βράχια και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο δρομάκι.
Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».