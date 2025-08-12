Καιρός: Boριάδες μέχρι και 7 μποφόρ σε Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, νότια Εύβοια

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για σήμερα/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 11/8/25

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες μέχρι το Σάββατο 16/8/25, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Ενισχυμένος θα είναι και σήμερα ο άνεμος στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 6 με 7 και κατά τόπους στο κεντρικό Αιγαίο, το Καβοντόρο, τη Νότια Εύβοια και σε ένα τμήμα του νοτιοανατολικού Αιγαίου ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ», σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (11/8).

O κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει υψηλός -κατηγορίας 4- και ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Από πλευράς θερμοκρασιών, οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα θα είναι:

στη Βόρεια Ελλάδα 37 με 39 βαθμοί Κελσίου

37 με 39 βαθμοί Κελσίου στα Δυτικά ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου

ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου ενώ στα υπόλοιπα και τα Ανατολικά ηπειρωτικά, δε θα ξεπεράσουμε τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, καθώς επηρεάζονται από τους ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους

στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, ο υδρόγειος δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα Τρίτη 12/8/25 σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: H πρόγνωση του καιρού από την Τετάρτη 13/8 έως και το Σάββατο 16/8

Πρόγνωση για την Τετάρτη 13/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 14/8

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 15/8

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 16/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.