Σάμος: Tα μηνύματα σοκ του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του

Νέα στοιχεία φέρνει απόψε στο φως το Star για την υπόθεση του γυμνασιάρχη στη Σάμο που κατηγορείται για βιασμό και ασέλγειες σε βάρος ανηλίκων.

Στα θύματα, όπως θα δείτε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, έστελνε άσεμνα και χυδαία μηνύματα που προκαλούν σοκ.

Οι είκοσι ανήλικοι που κατήγγειλαν τον γυμνασιάρχη και δάσκαλο χορού, αποκάλυψαν τον τρόπο που τους προσέγγιζε. Με δώρα, ταξίδια με το σκάφος του, ενώ έταζε και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Καλούσε μαθητές στο σπίτι του για να παρακολουθήσουν ροζ βίντεο, και έστελνε μηνύματα με χυδαίο περιεχόμενο και ακατάλληλες φωτογραφίες μέσω Instagram με τη δράση του να ξεκινά από το 2018.

Tα μηνύματα του καθηγητή

Σε ένα από αυτα τα χυδαία μηνύματα έγραφε στον ανήλικο μαθητή:

«Έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες».

Δεν δίσταζε, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών, να υπερηφανεύεται για τα όσα έκανε και να τα θεωρεί... μαγκιά, ενώ πρότεινε εξόδους για καφέ με τους ανήλικους μαθητές.

«Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;»

Οι καταγγέλλοντες όταν πληροφορήθηκαν ότι ο κατηγορούμενος γυμνασιάρχης οδηγείται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, ένιωσαν ανακουφισμένοι και ζητούν την τιμωρία του.

Ένα από τα ανήλικα θύματά του, αποκάλυψε στις αρχές, ότι το καλοκαίρι του 2022, ο γυμνασιάρχης του προσέφερε χρήματα προκειμένου αρχικά να του κανει μασάζ στα πόδια. Τα υπόλοιπα που πρότεινε δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν καθώς προκαλούν σοκ. Ακούστε την περιγραφή του ανήλικου:

«Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Τα ευρήματα σοκ στο κινητό του γυμνασιάρχη

ΟΙ αρχές ανοίγοντας το κινητό τηλέφωνο του προφυλακισμένου πλέον γυμνασιάρχη ανακάλυψαν έκπληκτοι επτά αρχεία με οκτώ συνολικά ανήλικους κάτω των 15 ετών σε άσεμνες στάσεις.

Εξαιτίας αυτού του υλικού ο γυμνασιάρχης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, ενώ οι αρχές με εισαγγελική εντολή έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.

