Αγιόκαμπος: Οικογένεια κύκνων στην παραλία μαζί με τους λουόμενους

Στην παραλία του Αγιόκαμπου Αιδηψού στην Εύβοια μια οικογένεια κύκνων έχει γίνει η attraction της περιοχής, καθώς κολυμπά μαζί με τους παραθεριστές, πλάι σε ενήλικες και παιδιά.
Οικογένεια κύκνων στην παραλία του Αγιόκαμπου στην Εύβοια
Δύο μεγάλοι λευκοί κύκνοι με τα τέσσερα μικρά τους κολυμπούν στα ρηχά, χωρίς να φοβούνται την παρουσία των λουόμενων. Μεγάλοι και μικροί παραθεριστές τους ταΐζουν, τους φωτογραφίζουν και απολαμβάνουν το όμορφο θέαμα στις διακοπές τους.
Οικογένεια κύκνων στην παραλία του Αγιόκαμπου στην Εύβοια
Η οικογένεια των κύκνων περιτριγυρίζει στην παραλία από τις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με τους παραθεριστές. Το βίντεο είναι της Σωτηρίας Κουκλάκη, κατοίκου της περιοχής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.